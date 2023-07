Camino a Premios Juventud: Las presentadoras maravillan en los ensayos Ángela Aguilar, Alejandra Espinoza y Dayanara Torres ya están casi listas para los premios. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves, Puerto Rico le dará la bienvenida a los Premios Juventud y aunque ya tenemos una idea de quienes veremos en los premios, nosotras las amantes de la moda estamos ansiosamente esperando ver los atuendos que vestirán las celebridades en la alfombra roja. Por supuesto, el trío de presentadoras durante la noche, Ángela Aguilar, Alejandra Espinoza y Dayanara Torres, serán de las más fashionistas, ya que las veremos con varios looks sobre el escenario. Que vestirán durante la gala? Sus últimos atuendos en las redes nos dan una idea. Alejandra Espinoza, angela aguilar, dayanara torres, premios juventud Credit: IG/Alejandra Espinoza En su cuenta de instagram, Alejandra Espinoza compartió un look tras bastidores a los ensayos de la presentación, en donde el grupo de presentadoras posó al estilo de las Charlie's Angels. Vimos a Alejandra con una propuesta cómoda y casual, presumiendo su tonificado abdomen un crop top blanco, pantalones anchos a juego y una gorra de los Yankees. En las alfombra, esperamos ver a Ale con una pinta cool y moderna que complemente su figura atlética de maravilla. Alejandra Espinoza, angela aguilar, dayanara torres, premios juventud Credit: IG/Alejandra Espinoza Dayanara nos maravilló con un enterizo de jean con hombros oversized que le dio un toque femenino a su look. Con su nuevo corte de cabello, nos parece que un vestido de hombros esculturales sería una opción perfecta para la reina de belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Ángela Aguilar vistió un jean y un poncho de bordado tradicional. Esperamos que, como esta prenda colorida, sus looks en los premios también llevarán detalles en honor a su querido México.

