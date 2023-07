¿A quiénes veremos en la alfombra roja de Premios Juventud 2023? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alejandra Espinoza, dayanara torres, chiquis Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision; Alexander Tamargo/Getty Images for Univision; Gabe Ginsberg/FilmMagic Este jueves se presenta la gran ceremonia de Univisión y no podemos esperar ver los trajes divinos de las celebridades. ¿Quién será la mejor vestida? Empezar galería Dayanara Torres Dayanara Torres Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Como una de las anfitrionas de la noche, estamos seguras que la exmiss Universo dará lección de estilo con un traje elegante como este que lució para el Premio Lo Nuestro en 2021. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision Nos encantó el look azul real que combinó con su melena rosa para Univisionarios. ¿Cambiará su color de cabello para los premios? 2 de 8 Ver Todo Ángela Aguilar Angela Aguilar Credit: Ethan Miller/Getty Images ¿Llevará un vestido romántico como los que usa para sus actuaciones o algo más moderno como el minivestido que vistió en los LAMAs? 3 de 8 Ver Todo Anuncio Shakira Shakira Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Fendi La colombiana será reconocida como Agente de Cambio por su labor filantrópica. ¿Elegirá uno de los looks que vio en los desfiles de París? 4 de 8 Ver Todo Camila Cabello Camila Cabello Credit: Kristy Sparow/Getty Images Como otra Agente de Cambio, esperamos ver a la joven cantante en la alfombra con un look espectacular. 5 de 8 Ver Todo Chiquis Chiquis Credit: Gabe Ginsberg/FilmMagic ¿Seguirá la tendencia Barbiecore como hizo en la alfombra de los LAMAs con un traje rosa? 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Yailin La Más Viral yailin Credit: IG/yailin La cantante se presentará por primera vez en los premios presumiendo los resultados de su última cirugía plástica. 7 de 8 Ver Todo La Materialista la materialista Credit: IG/la materialista Esperamos ver a la finalista de La casa de los famosos con un traje tan espectacular como el que llevó en los Premios Tu Música Urbana. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

