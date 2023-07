Los mejores looks de belleza de Premios Juventud 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Premios Juventud 2023 Credit: Gladys Vega/Getty Images x 3 Ondas relajadas, colas altas y elaboradas trenzas fueron algunas de las tendencias que brillaron en la alfombra del Coliseo de Puerto Rico. Mientras que las pieles luminosas, el bronceador y los ojos intensos fueron las claves de los maquillajes. ¿Cuál fue tu look favorito? Empezar galería Jackie Guerrido Premios Juventud 2023 Credit: Gladys Vega/Getty Images Como una diosa de oro, la presentadora posó con un maquillaje infalible de sombras color café y dorado y el rostro iluminado como besado por el sol. Coronó su vestido de Gustavo Arango con una cola alta y tirante. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Dayanara Torres Premios Juventud 2023 Credit: Gladys Vega/Getty Images En sintonía con el espíritu festivo y juvenil de la premiación, la puertorriqueña se vio fabulosa con lentejuelas doradas. Destacando sus ojos con sombras rosadas y cejas marcadas, nos quedamos con el uso del rubor, marcando en los pómulos. La exreina de belleza está demostrando lo chic que puede ser el cabello corto. 2 de 8 Ver Todo Alejandra Espinoza Premios Juventud 2023 Credit: Gladys Vega/Getty Images Igual que en la velada anterior, la conductora mexicana nos transmitió esa onda de sirena de tierra, en esta ocasión con una cola de pez, peinada hacia un lado, y decorada con perlas a juego con su gargantilla. En cuanto al maquillaje, fue fiel a su estilo natural y bronceado. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Chiquis Premios Juventud 2023 Credit: Gladys Vega/Getty Images También con una trenza vimos a la cantante que amarró su melena en este larguísimo recogido decorado con hilos metálicos. En la misma tonalidad que su vestido y joyas, apostó por un maquillaje luminoso creando una bonita armonía cromática. 4 de 8 Ver Todo Danna Paola Premios Juventud 2023 Credit: Gladys Vega/Getty Images Este vestido de cadenas oscuras con capucha hizo lucir muy misteriosa a la actriz y cantante, quien reforzó este look seductor con un maquillaje de ojos ahumados y labios delineados. 5 de 8 Ver Todo Migbelis Castellanos Premios Juventud 2023 Credit: Gladys Vega/Getty Images Guapísima y a la última vimos a la reportera con sus ondas deshechas y trencitas en la parte superior de la cabeza, como un semirrecogido. La venezolana optó por lucir una piel luminosa y sombra de ojos combinada con su traje plateado. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Goyo Premios Juventud 2023 Credit: Gladys Vega/Getty Images La cantante colombiana presumió sus larguísimas trenzas a un lado y, con la piel muy trabajada e impecable, apostó por tonos verdes en los ojos a juego con su vestido ¡y su manicura! 7 de 8 Ver Todo Lili Estefan Premios Juventud 2023 Credit: Gladys Vega/Getty Images La querida conductora encarnó el espíritu Barbie mezclado con Los caballeros las prefieren rubias con este vestido drapeado. Nos encantó su cabello corto ligeramente ondulado y el poco maquillaje que usó para resaltar su belleza y simpatía. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los mejores looks de belleza de Premios Juventud 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.