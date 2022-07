Los mejores looks de belleza de Premios Juventud 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Premios Juventud 2022 - Arrivals Credit: Mezcalent (2) / Instagram Rostros impecables, pieles frescas y jugosas y delineados de impacto son alguna de las tendencias de maquillaje que vimos en la alfombra de la premiación, junto a peinados juveniles, ondas sueltas y sencillos recogidos. ¿Quién fue tu favorita? Empezar galería Migbelis Castellanos Mejores looks de belleza Premios Juventud 2022 Credit: Jose R. Madera/Getty Images La reportera sorprendió a todos al aparecer con este bob largo y lacio que la hacía ver sofisticada y chic. Nos encantó el delineado de ojos negro y alargado que enmarcaba su mirada, con el rest del rostro muy natural. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Goyo Mejores looks de belleza Premios Juventud 2022 Credit: Mezcalent Para acompañar su vestido étnico de Giannina Azar, la cantante colombiana recogió sus trenzas en un lo alto de su cabeza y presumió una piel muy luminosa antes de subir al escenario. 2 de 10 Ver Todo Danna Paola Mejores looks de belleza Premios Juventud 2022 Credit: Instagram La mexicana derrochó sensualidad con su traje y apostó por recoger su cabello en un moño deshecho y original flequillo. Con un maquillaje de ojos intenso, la piel muy trabajada y labial nude, la cantante actuó y fungió como anfitriona, por lo que se cambió numerosas veces de vestido durante la gala. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Ángela Aguilar Mejores looks de belleza Premios Juventud 2022 Credit: Mezcalent La mexicana se llevó a casa dos galardones y no dejó a nadie indiferente con su atuendo de reina. Fiel a su estilo, apareció con los ojos delineados en negro, el rostro muy bien maquillado y labial más intenso. En esta ocasión, peinó su melena corta con raya a un lado y la acomodó para poder lucir su corona. 4 de 10 Ver Todo Lele Pons Mejores looks de belleza Premios Juventud 2022 Credit: Mezcalent Con un colorido vestido de Marcos Carrazana, la creadora de contenido apostó por sombras de ojos en tonos rojizos a juego con su traje y un original delineado. Con el cabello suelto en ondas su mejor accesorio fue sin duda su pareja, Guaynaa. 5 de 10 Ver Todo Clarissa Molina Mejores looks de belleza Premios Juventud 2022 Credit: Mezcalent La exrreina de belleza parecía una sirena recién salida del mar. Para pisar la alfombra -pues se cambió de traje en numerosas ocasiones durante el evento-, presumió una abundante melena con mechas rubias en ondas relajadas y un precioso maquillaje de ojos con toques brillantes que combinaba a la perfección con su conjunto dorado de lentejuelas. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karina Banda Mejores looks de belleza Premios Juventud 2022 Credit: Mezcalent La periodista estuvo trabajando en la alfombra junto a su esposo, Carlos Ponce, derrochando elegancia y glamour. Con el cabello recogido en un tirante moño para hacer frente al calor de San Juan, Banda optó por un maquillaje muy natural y favorecedor. 7 de 10 Ver Todo Sandra Echeverría Mejores looks de belleza Premios Juventud 2022 Credit: Mezcalent La actriz ha tomado algunos consejos prestados de María Félix, a quien interpreta en su último trabajo, apostando por un delineado sencillo y unos labios muy intensos, casi negros, que conjuntaban con su vestido de encaje. 8 de 10 Ver Todo Valentina Ferrer y J Balvin Mejores looks de belleza Premios Juventud 2022 Credit: Mezcalent La modelo es un estandarte de la tendencia "no makeup-makeup", y lució su piel luminosa con un glow natural. Al cantante colombiano con el pelo en tonos azules, se le veía muy feliz y relajado. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cazzu Mejores looks de belleza Premios Juventud 2022 Credit: Mezcalent La cantante argentina, quien actuó en la premiación, llegó con dos coletitas de inspiración colegial, y su melena corta con las puntas hacia arriba. Mientras que en el maquillaje destacó el delineado gráfico de su mirada. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

