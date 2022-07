Las mejor vestidas de Premios Juventud 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Migbelis Castellanos y Clarissa Molina Credit: JOSE R. MADERA/GETTY IMAGES; CORTESÍA/UNIVISIÓN Llegó una de las galas más esperadas del verano, en la que algunos de los artistas más populares se dan cita para cantar sus éxitos o recibir un estatuilla. También es una de las noches más emocionantes en cuanto a moda se refiere porque las famosos le dan rienda suelta a su imaginación y llegan con looks supercool, divertidos y muy originales. Mira a continuación las acapararon miradas con sus atuendos. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Ángela Aguilar Angela aguilar, premios juventud 2022 Credit: Cortesía/@parte_1 La cantante llegó a la gala luciendo como una princesa con este minivestido dorado adornado con miles de milagritos mexicanos, de Enrique Sanmartín. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos, premios juventud 2022 Credit: Jose R. Madera/Getty Images La hermosa presentadora derrochó sensualidad con este conjunto rosado metálico de falda de talle alto y crop top con los hombros al descubierto. 2 de 10 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, premios juventud 2022 Credit: Cortesía/Univisión Una de las más esperadas de la noche llegó rompiendo corazones con este conjunto de lentejuelas, de falda con pronunciada abertura frontal y crop top strapless, de Kriado. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Kiara Liz Kiara Liz, premios juventud 2022 Credit: Jose R. Madera/Getty Images Con este sexy minivestido plateado de encaje y con una llamativa capa, llegó la actriz puertorriqueña, quien además fungió como una de las presentadoras de la noche. 4 de 10 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica rodriguez, premios juventud 2022 Credit: Jose R. Madera/Getty Images Llevando una de las tendencias del momento , zapatos de exagerada plataforma, y con un vestido rosado con transparencias, llegó la joven presentadora a la alfombra amarilla. 5 de 10 Ver Todo Karina Banda karina Banda, carlos ponce, premios juventud 2022 Credit: Mezcalent La presentadora llegó de la mano de su esposo Carlos Ponce y ataviada con este moderno look de pantalón metálico de talle alto y crop top con un lazo oversized, ambas piezas de Zēta. Complementó su atuendo con joyas de Swarovski. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Renaud Michelle Renaud, premios juventud 2022 Credit: Mezcalent Este atrevido vestido con atrevidas transparencias convirtió a la actriz mexicana en una de las más sexy de la noche. 7 de 10 Ver Todo Danna Paola Danna Paola, premios juventud 2022 Credit: Mezcalent Transparencuas y plumas fueron los componentes principales de este interesante vestido, de David Koma, que la actriz y cantante complementó con guantes negros. 8 de 10 Ver Todo Farina Farina, premios juventud 2022 Credit: Mezcalent Este fue el atrevido look que eligió la cantante para la importante gala. ¿Qué te parece? 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lele Pons Lele Pons, premios juventud 2022 Credit: Mezcalente La influencer, quien llegó de la mano de su novio Gaynaa, llegó con este minivestido rojo con cola, que combinó con sandalias negras atadas al tobillo. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

