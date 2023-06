Noche de glamour y estrellas en República Dominicana con los Premios Heat ¡Aquí los mejores looks! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Premios Heat collage Credit: cortesia Una constelación de famosas desfiló por la alfombra verde de los premios Heat Latin Music Awards celebrados anoche en Ciudad Destino Capcana en el paraíso tropical de la República Dominicana. Yailin la más Viral, Greeicy, la doctora Tania Medina y Debbie Aflalo Miss República Dominicana, brillaron con sus atuendos en esta noche plena de música y sabor. ¡Mira aquí sus trajes! Empezar galería Yailin la Más Viral Yailin Heat Credit: Instagram Yailin la mas viral Presumió su curvilínea silueta con este seductor diseño tornasolado en marrón y verde que contrastó con su cabello negro que lució ondulado y suelto. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Tania Medina Tania Medina HEAT Credit: Cortesia Tania Medina La doctora que canta brilló con este etéreo traje inspirado en la diosa del mar que le confeccionó el modisto dominicano Joel Reyes en su atelier. 2 de 8 Ver Todo Gabi de Sangles y Moises Salce Presentadores HEAT Credit: Valdimir Gomez El periodista de espectáculos y la guapa actriz fueron los presentadores oficiales de la alfombra verde para la que lucieron sus propuestas juveniles y coloridas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Greeicy y Mike Bahía Greeicy HEAT Credit: Instagram Greeicy La pareja más guapa de la noche gozó de lo lindo en esta fiesta en la que cosecharon tres premios por su carrera y temas musicales. La caleña se lució con este vestido hecho de múltiples cadenas y tiras de bisutería mientras que su marido optó por una guayabera tropical estampada. 4 de 8 Ver Todo Paola Jara Paola Jara Heat Credit: Instagram Premios Heat Colombia también dijo presente con la guapa antioqueña intérprete de temas de música popular ranchera. Aquí la vemos preparándose antes de subir al escenario con este conjunto de mezclilla adornado con tiras de lentejuelas. 5 de 8 Ver Todo Jay Wheeler y Zhamira Zambrano Wheeler HEAT Credit: Instagram Premios Heat El premiado artista urbano posó junto a su guapa esposa vestida con un conjunto palo de rosa, al lado de Greeicy quien se cambió de look para presumir su cuerpazo con este modelo verde neón. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Debbie Aflalo Debbie Heat Credit: Instagram Debbie Aflalo La nueva Miss República Dominicana cautivó con este elaborado diseño inspirado en el exótico pez dragón azul uno de los 10 animales más bellos del mundo. 7 de 8 Ver Todo Nabila Tapia Nabila Tapia Credit: Instagram Nabila Tapia La guapa influencer capturó todas las miradas con este traje al rojo vivo que dejaba al descubierto su silueta de sirena. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

