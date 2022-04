Los mejores looks de belleza de los premios Grammy 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks belleza Grammy Credit: Getty Images Ojos ahumados, labios intensos y rostros esculpidos son algunas de las tendencias de belleza que vimos en la alfombra musical más importante del año. Empezar galería Doja Cat Mejores looks belleza Grammy Credit: Frazer Harrison/ Getty Images El maquillista Ernesto Casillas preparó la piel de la cantante con productos de The Ordinary y creo un maquillaje de labios jugosos y mirada en colores fríos a juego con su vestido Versace usando Pat McGrath y pestañas de Kiss. En cuanto al original peinado, el estilista J Stay Ready empleó varios productos de Joico, siendo especialmente importantes el gel fijador y la laca. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofia Carson Mejores looks belleza Grammy Credit: Frazer Harrison/ Getty Images Siempre elegante, la intérprete colombiana nos sedujo con su delineado estilo cat-eye muy marcado y sombras neutras. Un maquillaje natural y sencillo para no opacar la grandiosidad de su traje Valentino. 2 de 10 Ver Todo Saweetie Mejores looks belleza Grammy Credit: Frazer Harrison/ Getty Images Para completar su llamativo atuendo fucsia, el estilista Kendall Dorsey empleó el tinte plateado Metallics Permanent de götb y fijó sus rizos con la laca fijadora Glued Freeze Blasting Spray para asegurarse de que duraba toda la noche. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Rachel Zegler Mejores looks belleza Grammy Credit: Kevin Mazur/ Getty Images La actriz de raíces colombianas demuestra que el cabello corto puede ser muy glamoroso, tal y como hizo en los Oscar. En esta ocasión, con raya partida en el centro y las puntas ligeramente onduladas, destacó sus labios en rojo. 4 de 10 Ver Todo Dua Lipa Mejores looks belleza Grammy Credit: Frazer Harrison/ Getty Images La artista canalizó todo el encanto de los años 90 con este look que nos recuerda a una joven Donatella Versace. Cejas definidas, ojos color tierra, y labios intensos bajo una melena rubia con raíces, combinaban con su vestido de la casa italiana. 5 de 10 Ver Todo H.E.R. Mejores looks belleza Grammy Credit: Lester Cohen/ Getty Images Marissa Vossen decidió crear un look natural marcado por acentos dorados utilizando productos L'Oréal Paris entre los que destacamos la sombra de ojos líquida con brillos Brilliant Eyes. Nina Monique, también para L'Oréal Paris, se inspiró en la Cher de los años 70 para la melena suelta y ondulada. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lady Gaga Mejores looks belleza Grammy Credit: Frazer Harrison/ Getty Images Así de elegante vimos a la cantante y actriz quien presumió su glamoroso vestido con un recogido y un maquillaje minimalista, protagonizado por un delineado de ojos marcado, pestañas abundantes y labios jugosos. 7 de 10 Ver Todo Megan Thee Stallion Mejores looks belleza Grammy Credit: Kevin Mazur/ Getty Images Lauren Child fue la encargada de crear este look, uno de los más vanguardistas de la noche, lleno de líneas gráficas y tonos tropicales, utilizando productos de Revlon como la paleta So Fierce Prismatic Palette, en Tantrum. 8 de 10 Ver Todo Halsey Mejores looks belleza Grammy Credit: Frazer Harrison/ Getty Images Captó nuestra atención con su original tocado y nos enamoró con este maquillaje de inspiración gótica. El delineado felino, sencillo y elegante y los labios en granate con mucho brillo combinaban a la perfección con su vestido. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Carrie Underwood Mejores looks belleza Grammy Credit: Amy Sussman/ Getty Images Fiel a su estilo, la cantante brilló con este ojo ahumado en colores bronce y tierra y labial nude, que completaban su vestido a la perfección. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los mejores looks de belleza de los premios Grammy 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.