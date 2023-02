Goya, BRIT y Sanremo 2023: Las mejor vestidas de las premiaciones del fin de semana Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería penelope cruz, Premios Goya, Salma Hayek, BRIT Awards, Juana Acosta Credit: Juan Naharro Gimenez/WireImage; David M. Benett/Dave Benett/Getty Images; Carlos Alvarez/Getty Images Entre los premios Goya, los BRIT Awards y el Festival de Sanremo, las celebridades estuvieron bien ocupadas este fin de semana derrochando glamour en varias alfombras rojas europeas. ¡Aquí lo mejor de sus looks! Empezar galería Salma Hayek Salma Hayek, BRIT Awards Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images La actriz nos siguió asombrando con transparencias atrevidas desde la alfombra de los premios BRIT en Londres, ahora con un traje de cuero negro de Alexander McQueen inspirado en las chaquetas de moto. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Lizzo Lizzo, BRIT Awards Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images Optó por un look dorado acentuado con volantes esculturales creado por el diseñador inglés Robert Wun. 2 de 8 Ver Todo Shania Twain Shania Twain, BRIT Awards Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images También vimos a la cantante canadiense luciendo más joven que nunca con una propuesta amarilla de Saint Laurent y joyas de David Morris. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Penélope Cruz penelope cruz, Premios Goya Credit: Juan Naharro Gimenez/WireImage Las estrellas del cine y la televisión español se reunieron en Sevilla para los premios Goya, entre ellas la querida Penélope Cruz vistiendo un traje negro romántico de Dolce & Gabbana. 4 de 8 Ver Todo Aida Domènech Aida Domenech, premios goya Credit: Juan Naharro Gimenez/WireImage Mejor conocida como Dulceida en las redes, la influencer impactó al rojo vivo con un vestido de Ze García que siguió la tendencia de las capuchas en la alfombra. 5 de 8 Ver Todo Amaia Salamanca Amaia Salamanca, Premios Goya Credit: Carlos Alvarez/Getty Images La actriz de "Gran Hotel" lució regia con esta propuesta strapless en un tono azul real de Zuhair Murad. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Juana Acosta Juana Acosta, Premios Goya Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Nos encantó la propuesta coqueta y femenina de Giambattista Valli que llevó la actriz colombiana en los premios. 7 de 8 Ver Todo Chiara Ferragni Chiara Ferragni, Sanremo Credit: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images Desde Sanremo, la influencer italiana sigue promoviendo el mensaje de igualdad entre los géneros a través de su vestuario, ahora con unas propuestas increíbles de Schiaparelli como esta de coraza dorada y vestido de seda azul. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

