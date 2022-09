Brillos disco, tul romántico y glamour old Hollywood: los mejores looks de los premios Emmy 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejor vestidas emmy 2022 Credit: Trae Patton/NBC via Getty Images La noche del lunes las estrellas sacaron sus mejores galas para celebrar los mejores shows de televisión. Una alfombra llena de brillos, con trajes repletos de lentejuelas, capas de tul y mucho glamour al estilo Old Hollywood. Estas fueron nuestras favoritas. Empezar galería Zendaya Mejor vestidas emmy 2022 Credit: Trae Patton/NBC via Getty Images La ganadora del Emmy por su papel en Euphoria deslumbró con este Valentino a la medida formado por un corsé y una falda voluminosa, inspirado en los archivos de la firma italiana, concretamente en la colección de invierno de 1987. Con el cabello recogido en una coleta alta, lució delicadas joyas de diamantes. 1 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Reese Witherspoon Mejor vestidas emmy 2022 Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images La actriz se apuntó al equipo de los brillos con este traje palabra de honor recubierto de lentejuelas en azul y negro de Armani Privé que acompañó con sandalias minimalistas y una espectacular gargantilla de brillantes. 2 de 16 Ver Todo Rosario Dawson Mejor vestidas emmy 2022 Credit: Trae Patton/NBC via Getty Images La actriz de raíces puertorriqueñas y cubanas fue la encargada de presentar uno de los galardones, para lo que eligió este elegantísimo vestido rosa empolvado con falda satinada y corsé con un romántico cuello de tul de plumetti firmado por Christian Siriano. 3 de 16 Ver Todo Anuncio Selena Gómez Mejor vestidas emmy 2022 Credit: Christopher Polk/NBC via Getty Images Aunque no posó en la alfombra dorada, la actriz de ascendencia mexicana posó así de elegante en la sala de la premiación, con un vestido blanco de cuello halter, bordado con pedrería brillante de Céline, y llamativos aretes con diamantes y flecos verdes. 4 de 16 Ver Todo Ariana DeBose Mejor vestidas emmy 2022 Credit: Brian van der Brug / Los Angeles Times via Getty Images También vimos en un color lavanda a la estrella de West Side Story, que mostró el movimiento del traje de gasa fruncido con aberturas y escote cruzado de Prabal Gurung que lució. 5 de 16 Ver Todo Amanda Seyfried Mejor vestidas emmy 2022 Credit: Trae Patton/NBC via Getty Images Delicada y muy femenina se veía la actriz con su Armani Privé de lentejuelas en color lila con una sutil banda de tul en el escote. Además de espectacular, se llevó el Emmy por su papel en The Dropout. 6 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kerry Washington Mejor vestidas emmy 2022 Credit: Momodu Mansaray/Getty Images Luciendo pierna, la veterana actriz apostó por este minivestido blanco de Elie Saab con grandes adornos florales y una larga cola. 7 de 16 Ver Todo Elle Fanning Mejor vestidas emmy 2022 Credit: Trae Patton/NBC via Getty Images Evocando todo el glamour del Hollywood dorado, la actriz portó este traje palabra de honor tipo columna negro con detalles rosa palo y larga cola de Sharon Long. 8 de 16 Ver Todo Sandra Oh Mejor vestidas emmy 2022 Credit: Momodu Mansaray/Getty Images Con el espíritu disco, la protagonista de Killing Eve sorprendió con este conjunto de Rodarte. Un traje pantalón de lentejuelas moradas con una blusa de gasa de escote profundo que combinó con joyas con piedras también moradas. 9 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Christina Ricci Mejor vestidas emmy 2022 Credit: Trae Patton/NBC via Getty Images La inolvidable Miércoles de la familia Addams que ahora triunfa con Yellow Jackets destacó su silueta con este vestido bordado con pedrería metalizada de Fendi Couture, y cartera a juego. 10 de 16 Ver Todo Chrissy Teigen Mejor vestidas emmy 2022 Credit: Trae Patton/NBC via Getty Images La modelo presumió pancita en este alegre vestido largo estilo patchwork con lentejuelas en tonos rosados y metálicos. 11 de 16 Ver Todo Sydney Sweeney Mejor vestidas emmy 2022 Credit: Trae Patton/NBC via Getty Images Muy elegante, la actriz de Euphoria presumió sus curvas en este glamoroso traje de Oscar de la Renta en color gris perla con flores de pedrería bordada y cola. 12 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lizzo Mejor vestidas emmy 2022 Credit: Evans Vestal Ward/NBC via Getty Images La cantante obtuvo un premio por su concurso Watch Out for the Big Grrrls y lo celebró con este majestuoso vestido de capas de tul con voluminosa cola, de Giambattista Valli. 13 de 16 Ver Todo Julia Garner Mejor vestidas emmy 2022 Credit: Trae Patton/NBC via Getty Images Para recoger su premio Emmy gracias a su papel en Ozark, la actriz optó por un diseño en terciopelo de Gucci, con flores bordadas y una abertura en el abdomen, que lució con tremendas plataformas color nude. 14 de 16 Ver Todo Laverne Cox Mejor vestidas emmy 2022 Credit: Trae Patton/NBC via Getty Images Sin duda, una de la más originales de la noche con este traje blanco y plata con detalles esculturales de Jean Paul Gaultier. 15 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kaley Cuoco Mejor vestidas emmy 2022 Credit: Gilbert Flores/Variety via Getty Images La protagonista de The Flight Attendant se sumó a la tendencia del Barbiecore con su vestido asimétrico de tul rosado y apliques en forma de flor en distintos tonos de la misma gama cromática firmado por Dolce & Gabbana. 16 de 16 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

