Las mejor vestidas en los Premios Billboard de la Música Latina 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Becky G, Kate del Castillo, Carmen Villalobos Credit: Rodrigo Varela/Getty Images (x3) Las famosas del mundo de la música latina dijeron "presente" en la alfombra roja de los premios Billboard. Desde Miami, estas celebridades nos maravillaron con su vestuario y accesorios. ¡No te pierdas sus looks! Empezar galería Andrea Meza Andrea Meza Credit: Rodrigo Varela/Getty Images La exmiss Universo derrochó glamour con una prenda de falda amplia verde neón elegida por Reading Pantaleón y su cabello completamente transformado en un tono rubio. 1 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Kate del Castillo Kate del Castillo Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Comenzó la noche mostrando su abdomen tonificado con una creación de Alexandre Vauthier elegida por Blancopop. 2 de 16 Ver Todo Giselle Blondet Giselle Blondet Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Presumió de sus piernas con un vestido de tono esmeralda de Michelle Reynoso y sandalias a juego gracias al estilismo de Karla Birbragher. 3 de 16 Ver Todo Anuncio Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Nos deleitó en la alfombra con esta brillante propuestas del dominicano Keyther Estévez elegida por Claudia Zuleta. 4 de 16 Ver Todo Patricia Manterola Patricia Manterola Credit: Rodrigo Varela/Getty Images ¡Qué cuerpazo! Con la ayuda de la estilista Claudia Zuleta, la cantante optó por un set azul adornado de cuentas y volantes confeccionado por Alejandro Fajardo. 5 de 16 Ver Todo Natti Natasha natti natasha Credit: Rodrigo Varela/Getty Images ¡Wow! La cantante nos dejó boquiabiertas con esta propuesta muy sexy de látex y plataformas impactantes. 6 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Becky G Becky G Credit: Rodrigo Varela/Getty Images La joven cantante se destacó con esta sensual propuesta verde neón, uno de los colores protagonistas de la noche. 7 de 16 Ver Todo Myrka Dellanos <p>Divina lució con un traje elegante de terciopelo violeta elegido por Denise del Pino.</p> Divina lució con un traje elegante de terciopelo violeta elegido por Denise del Pino. 8 de 16 Ver Todo Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Regia lució la actriz portando un traje negro con detalles plateados de Antonios Couture elegido por Karla Birbragher. 9 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Jurka Ana Jurka Credit: Rodrigo Varela/Getty Images La presentadora vistió un traje de Marchesa elegido por Christian Ramirez y un bolso inesperado en forma de un balón de fútbol. 10 de 16 Ver Todo Alix Aspe Alix Aspe Credit: Rodrigo Varela/Getty Images La joven presentadora deslumbró con su traje dorado asimétrico con detalle de corset creado por Giannina Azar y elegido por Reading Pantaleón. 11 de 16 Ver Todo Chiky Bombom Chiky Bombom Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Luciendo su cabello natural, decidió por un traje de mangas largas de Giannina Azar con la ayuda de la estilista Claudia Zuleta. 12 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Carrillo Jessica Carrillo Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Nos maravilló la periodista de Al Rojo Vivo con esta propuesta blanca de escote atrevido diseñada por Giannina Azar. 13 de 16 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Brilló con esta propuesta dorada de Giannina Azar elegida por Reading Pantaleón y sandalias de Gucci. 14 de 16 Ver Todo Nicole Suarez Nicole Suarez Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Bella lució la presentadora ataviada de un traje azul real con una capa vaporosa a juego. 15 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquibaby <p>Vistió una propuesta fucsia con una espectacular falda seleccionada por la estilista Denise del Pino y confeccionada por Odalys Marino.</p> Vistió una propuesta fucsia con una espectacular falda seleccionada por la estilista Denise del Pino y confeccionada por Odalys Marino. 16 de 16 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

