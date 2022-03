Premios BAFTA 2022: los mejores looks de la alfombra roja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejor vestidas BAFTA 2022 Credit: Getty Images En el regreso de la alfombra roja más importante de Londres las celebridades sacaron la artillería pesada y nos sorprendieron con elegantes y sofisticados atuendos a la altura de la ocasión. Empezar galería Salma Hayek Mejor vestidas BAFTA 2022 Credit: Sammir Hussein/ WireImage La mexicana eligió este sobrio vestido de terciopelo morado con detalles de encaje y hombros marcados de Gucci. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Rachel Zegler Mejor vestidas BAFTA 2022 Credit: Stephane Cardinale-Corbis Entertainment La actriz de ascendencia colombiana y protagonista de West Side Story posó muy glamorosa con este diseño satinado de hombros caídos y cuerpo estilo corsé en azul de Vivienne Westwood, que acompañó con finas joyas de diamantes. 2 de 11 Ver Todo Sienna Miller Mejor vestidas BAFTA 2022 Credit: Samir Hussein/ WireImage Siempre a la última, la actriz presumió silueta con un vestido satinado de estilo lencero firmado por Gucci con guantes largos de encaje y una gargantilla que quedaba perfecta con el pronunciado escote de su traje. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Ariana DeBose Mejor vestidas BAFTA 2022 Credit: Karwai Tang/ WireImage La intérprete de raíces puertorriqueñas fue una de las celebridades en decir presente en dos premiaciones el mismo día, al asistir horas más tarde a los Critics Choice Awards. Para la alfombra londinense eligió este alegre y femenino vestido amarillo canario con cuerpo drapeado, gran abertura en la falda y decorado con una gardenia roja con pedrería de Oscar de la Renta. 4 de 11 Ver Todo Lady Gaga Mejor vestidas BAFTA 2022 Credit: Karwai Tang/ WireImage La diva también hizo doblete. En este caso se enfundó en un elegante vestido de terciopelo y satín en verde botella de Ralph Lauren, hecho a la medida, que según la firma tomó 150 horas de trabajo. Como accesorios, una impactante gargantilla de diamantes y esmeraldas de Tiffany's, bolsito de plumas y plataformas. 5 de 11 Ver Todo Emma Watson Mejor vestidas BAFTA 2022 Credit: Dave J Hogan / Getty Images Este diseño blanco y negro de Oscar de la Renta con falda asimétrica de tul fue la opción de la actriz británica de Harry Potter. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lucy Boynton Mejor vestidas BAFTA 2022 Credit: Jeff Spicer/ Getty Images Recién salido de la pasarela, la actris deslumbró con este diseño de Chanel Alta Costura largo hasta los pies con encaje y pedrería y capelina con detalles brillantes. El peinado con ondas y los labios oscuros le dieron un aire de diva del Hollywood dorado. 7 de 11 Ver Todo Rebel Wilson Mejor vestidas BAFTA 2022 Credit: Dave J Hogan/ Getty Images Como una princesa la actriz cómica posó con este vestido de volantes de tul, cuerpo de lentejuelas brillantes azul noche y un lazo en la cintura de Giambattista Valli Couture. 8 de 11 Ver Todo Haley Bennet Mejor vestidas BAFTA 2022 Credit: Jeff Spicer/ Getty Images Sin palabras nos dejó este diseño de Valentino con un solo hombro, falda voluminosa y original estampado de formas humanas en distintos tonos carmín que portó la actriz. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Daisy Ridley Mejor vestidas BAFTA 2022 Credit: Jeff Spicer/ Getty Images La actriz de Star Wars subió el nivel con este diseño de hombros caídos y voluminosa falda con volantes de tul y lentejuelas de Vivienne Westwood. 10 de 11 Ver Todo Naomi Campbell Mejor vestidas BAFTA 2022 Credit: Karwai Tang/ WireImage Ejemplo de sofisticación fue la modelo, con este vestido de terciopelo negro y mangas dramáticas de Burberry. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

