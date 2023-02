De camino a Premio Lo Nuestro: ¿A quiénes veremos en la alfombra roja? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lili Estefan, irina baeva, alejandra espinoza, premio lo nuestro Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision; Aaron Davidson/WireImage; Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Sólo falta un día para la entrega del Premio Lo Nuestro 2023. ¿Quién será la mejor vestida? Empezar galería Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, Premio Lo Nuestro Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Como una de las anfitrionas de la noche, estamos seguras que Alejandra llevará varios looks espectaculares durante la premiación, pero ¿qué elegirá para la alfombra roja? Esperamos que sea tán fabuloso cómo el traje que llevó en el 2022. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Paulina Rubio Paulina Rubio Credit: Alexander Tamargo/Getty Images ¿Llevará un traje impactante como esta confección de Giannina Azar o algo más minimalista? 2 de 7 Ver Todo Ivy Queen Ivy Queen Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Como amante de las transformaciones del cabello, es posible que la Caballota complemente su traje con una melena colorida como en la alfombra del 2020. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Lili Estefan Lili Estefan, premio lo nuestro Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Este traje blanco de Hamel que lució en el 2018 es uno de los mejores que ha vestido para el evento. ¿Logrará superarlo este año? 4 de 7 Ver Todo Ninel Conde Ninel Conde Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Vistió un traje largo de transparencias para la entrega del 2019. ¿Repetirá el look? 5 de 7 Ver Todo Irina Baeva irina baeva, premio lo nuestro Credit: Aaron Davidson/WireImage Esperamos ver a la actriz tan guapa como lució para la ocasión en el 2022 con esta propuesta negra de aberturas. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: John Parra/Getty Images for LARAS ¿Vestirá un traje romántico de tul como el que eligió para los Latin Grammys en el 2019? 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

