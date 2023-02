Las mejor vestidas de Premio Lo Nuestro 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Premio Lo nuestro 2023, pamela silva, migbelis castellanos, alejandra espinoza Credit: IG/Pamela Silva; Mireya Acierto/Getty Images; Mezcalent ¡Ya llegó la noche tan esperada! En la alfombra magenta, vimos un derroche de elegancia gracias a algunas de nuestras celebridades favoritas. Mira a continuación todas las famosas que llegaron al evento y deslumbraron con sus looks. Empezar galería Alejandra Espinoza Premio Lo nuestro 2023, alejandra espinoza Credit: Mezcalent Aunque la anfitriona siempre viste varios looks durante la noche, esta propuesta negra y fucsia de Kamilla Purshie adornada con una rosa fue una de nuestras favoritas. 1 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Nadia Ferreira Premio Lo Nuestro 2023, nadia ferreira, marc anthony Credit: Mezcalent Junto a su esposo Marc Anthony, presumió su barriga con esta propuesta asimétrica de seda minimalista y muy chic. 2 de 14 Ver Todo Migbelis Castellanos premio lo nuestro 2023, migbelis castellanos Credit: Mireya Acierto/Getty Images ¿Así o más guapa? Con la ayuda de la estilista Gaby Rouge, la presentadora mostró sus curvas con vestido strapless verde de Rolando Bracho. 3 de 14 Ver Todo Anuncio Lili Estefan y Lina Luaces Premio Lo nuestro 2023, Lina Luaces, Lili Estefan Credit: IG/Premio Lo Nuestro Madre e hija desfilaron juntas por la alfombra, ambas ataviadas por la estilista Claudia Zuleta. Lili vistió un traje anaranjado de Douglas Tapia y joyas de Francisca Vetencourt mientras Lina llevó un diseño de recortes de AnzataXCennamo. 4 de 14 Ver Todo Sofía Reyes premio lo nuestro 2023, sofia reyes Credit: Mireya Acierto/Getty Images La joven cantante lució como una diva dorada con un diseño de Sirapop, accesorios de Tiffany y zapatos de Flor de María. 5 de 14 Ver Todo Gloria Trevi Premio Lo Nuestro 2023, gloria trevi Credit: Mezcalent Ataviada de una capa espectacular y un body de pedrería de Giannina Azar, así llegó la diva al gran evento. 6 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ninel Conde Premio Lo Nuestro 2023, Ninel Conde Credit: Mezcalent Quedamos fascinadas con esta confección ceñida de Giannina Azar con mangas largas que combinó con sandalias y su cabello alisado. 7 de 14 Ver Todo Lucía Méndez <p>La estrella mexicana derrochó glamour con esta propuesta adornada con cristales de OMG collection elegida con la ayuda del estilista Genaro Maldonado.</p> La estrella mexicana derrochó glamour con esta propuesta adornada con cristales de OMG collection elegida con la ayuda del estilista Genaro Maldonado. 8 de 14 Ver Todo Pamela Silva pamela silva, premio lo nuestro Credit: IG/ Pamela Silva Como una Barbie lució la presentadora con este diseño de Virgilio Madinah elegido por la estilista Karla Birbragher. 9 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Galvan Premio Lo Nuestro 2023, Michelle Galvan Credit: Mezcalent Presumió su nuevo corte de cabello junto a un elegante traje azul celeste de cola larga adornado con pedrería. 10 de 14 Ver Todo Francisca Con su cabello natural en un recogido con trenzas, la presentadora lució un traje rosa de tul muy femenino diseñado Michael Costello elegido por la estilista Lucia Maldonado. 11 de 14 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, premio lo nuestro 2023 Credit: Mireya Acierto/Getty Images Siguió la tendencia de los guantes largos sobre la alfombra ataviada con una confección plateada con recortes, accesorios negros y un bolso de YSL. 12 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Goyo premio lo nuestro 2023, goyo Credit: IG/Goyo ¡Qué cintura! La colombiana impactó con un vestido negro y plateado de diseño moderno creado por Jean-Louis Sabaji. 13 de 14 Ver Todo Carolina Sarasa Premio Lo Nuestro 2023, Carolina Sarassa Credit: Mezcalent Como una veinteañera lució la presentadora con este atuendo de dos piezas confeccionado por Mariandrée Gaitán. 14 de 14 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

