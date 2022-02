Las mejor vestidas de Premio Lo Nuestro 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina, Irina Baeva, Alejandra Espinoza Premio Lo Nuestro 2022 Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision ¡Ya llegó la noche tan esperada! En la alfombra magenta, vimos un derroche de elegancia gracias a algunas de nuestras celebridades favoritas. Mira a continuación todas las famosas que llegaron al evento y deslumbraron con sus looks. Empezar galería Clarissa Molina Clarissa Molina, Premio Lo Nuestro 2022 Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision La presentadora dominicana impactó con esta propuesta azul pálida de dos piezas creada por Alejandro Fajardo. 1 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Irina Baeva Irina Baeva Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Quedamos fascinadas con este traje con la tendencia supersexy de cutouts o recortes con la que mostró su abdomen tonificado. 2 de 13 Ver Todo Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Acaparó miradas con este traje blanco que la hizo lucir como una princesa. 3 de 13 Ver Todo Anuncio Danella Urbay Danella Urbay Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision La presentadora llegó a la alfombra con este traje en rojo vivo de Giannina Azar. 4 de 13 Ver Todo Evaluna Evaluna Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Presumió su pancita con un traje negro de diseño clásico, perlas y botines de plataforma. 5 de 13 Ver Todo Rosanna Zanetti Rosanna Zanetti Credit: Aaron Davidson/WireImage La actriz venezolana esposa de David Bisbal lució divina con este traje rosa muy femenino adornado de plumas. 6 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Yuri Yuri Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision La cantante mexicana llegó al evento llevando este vestido azul real a un hombro de Giannina Azar y pendientes a juego. 7 de 13 Ver Todo Lele Pons Lele Pons, Premio lo nuestro 2022 Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Esta prenda verde neón de dos piezas creada por Tony Ward Couture le quedó de maravilla a la joven cantante e influencer. 8 de 13 Ver Todo Natti Natasha Natti Natasha Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Vistiendo un traje de Balenciaga, zapatos de Versace y pendientes de Dolce & Gabanna, la cantante se vio más regia que nunca. 9 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paulina Rubio Paulina Rubio Credit: Rodrigo Varela/Getty Images La icónica cantante se unió a la tendencia de trajes de dos piezas con esta brillante propuesta cubierta en cristales de Giannina Azar. 10 de 13 Ver Todo Olga Tañon Olga Tañon Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Lució más esbelta que nunca enfundada en un diseño azul real de escote profundo, pantalón recto y falda sobre puesta. 11 de 13 Ver Todo Sofía Jirau Sofía Jirau Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Acaba de romper barreras como la primera modelo de Victoria's Secret con síndrome de Down y ahora nos maravilló en la alfombra con esta propuesta de estampado florido. 12 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Francisca Marcando cintura, la presentadora lució divina con este traje fucsia a un hombro con falda amplia. 13 de 13 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

