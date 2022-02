El estilo masculino en la alfombra de Premio Lo Nuestro Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Hombres premio lo nuestro 2022 Credit: Getty Images Los hombres se han hecho hueco propio en la alfombra magenta con sus apuestas de moda. Mucho negro, siluetas clásicas pero también arriesgados trajes y colores inesperados se dieron cita en el evento musical. Empezar galería David Zepeda Premio Lo NUestro 2022 hombres en la alfombra Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision El histrión, quien nos mantuvo informados de los detalles previos al evento, asistió con un esmoquin de corte clásico en jacquard negro y un gran lazo, de Glaudi by Johana Hernandez, aunque después se cambió a una chaqueta más festiva de brillos. 1 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Prince Royce Premio Lo NUestro 2022 hombres en la alfombra Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision El príncipe de la bachata posó en este original modelo en tonos marrones con pata de gallo y efectos psicodélicos. 2 de 15 Ver Todo Manuel Turizo Premio Lo NUestro 2022 hombres en la alfombra Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision El reguetonero colombiano destacó con un traje azul cielo, con gorra a juego, y una camisa blanca. Después compartió tarima con Luis Fonsi. 3 de 15 Ver Todo Anuncio Luis Fonsi Premio Lo NUestro 2022 hombres en la alfombra Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Para la noche musical, el puertorriqueño optó por un traje de rayas de Dolce & Gabbana sin camisa y con dos broches joya. 4 de 15 Ver Todo Pepe Aguilar Premio Lo NUestro 2022 hombres en la alfombra Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Como muchos invitados, el cantante mexicano también eligió el negro para pisar la alfombra magenta con un pantalón encerado y una camisa abierta. ¿Lo mejor? Su acompañante, su perrito Gordo con una correa bien festiva de flecos dorados. 5 de 15 Ver Todo Camilo Premio Lo NUestro 2022 hombres en la alfombra Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Fiel a su estilo, el futuro papá presumió una original chaqueta de corte torero con un top transparente y pantalones holgados. Un conjunto que remató con llamativos zapatos. 6 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El Alfa Premio Lo NUestro 2022 hombres en la alfombra Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Con un look de aire deportivo en azul eléctrico firmado por Louis Vuitton y zapatillas de luces de Nike, el dominicano dejó huella con sus múltiples collares brillantes. 7 de 15 Ver Todo Wisin y Yandel Premio Lo NUestro 2022 hombres en la alfombra Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Los veteranos cantantes posaron juntos, Wisin con un traje blanco con adornos florales y zapatos brillantes; y Yandel con un traje negro de brillos y una blusa de encaje. 8 de 15 Ver Todo Grupo Firme Premio Lo NUestro 2022 hombres en la alfombra Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision El grupo de música regional mexicana derrochó elegancia y simpatía con sus coloridos trajes y sus lentes de sol. 9 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gabriel Soto Premio Lo NUestro 2022 hombres en la alfombra Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision El galán, quien acudió con su futura esposa Irina Baeva, sorprendió con sus lentes estilo aviador y un look completamente negro de la cabeza a los pies, con mezcla de texturas. 10 de 15 Ver Todo Kapla y Miky Premio Lo NUestro 2022 hombres en la alfombra Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Antes de actuar junto a Maluma, el dúo colombiano posó en la alfombra con estos originales trajes en tonos verdes decorados con dibujos estilo graffiti en los que vimos alienígenas y paredes de ladrillo. 11 de 15 Ver Todo David Bisbal Premio Lo NUestro 2022 hombres en la alfombra Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision El cantante español apostó por un esmoquin negro con chaqueta brocada de Giorgio Armani. 12 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Yotuel Premio Lo NUestro 2022 hombres en la alfombra Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision El cubano vistió un peculiar pantalón con capas y una camiseta oversized con detalles metálicos. 13 de 15 Ver Todo CNCO Premio Lo NUestro 2022 hombres en la alfombra Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Christopher Vélez, Zabdiel De Jesús, Erick Brian Colón y Richard Camacho se combinaron en rojos y negros para decir presente en la alfombra. 14 de 15 Ver Todo Luis Figueroa Premio Lo NUestro 2022 hombres en la alfombra Credit: Aaron Davidson/WireImage Pantalón de cuero, camisa negra, chaqueta satinada y botines fueron la apuesta del artista puertorriqueño quien presumió interesantes joyas de Jewels by Dunn. 15 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

