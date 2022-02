Los mejores looks de belleza de Premio Lo Nuestro 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Premio Lo Nuestro, looks de belleza, Alejandra Espinoza, Natti Natasha, Anitta Credit: EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images En la alfombra magenta, vimos un espectacular derroche de elegancia gracias a algunas de nuestras celebridades favoritas. ¡Échale un vistazo a los looks de belleza que más nos impactaron! Empezar galería Natti Natasha Natti Natasha Credit: EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images Complementó su maquillaje en tonos neutrales con un recogido que le dio protagonismo a sus pendientes dorados. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images Vimos a la presentadora con un look muy glowy y luminoso, con sombra dorada y un labial rosa. Para su primer peinado de la noche, optó por un recogido al estilo de Ariana Grande. 2 de 8 Ver Todo Anitta Anitta, Premio Lo Nuestro 2022 Credit: EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images Su traje sensual se robó miradas en la alfombra, así que para no opacarlo, la cantante apostó por un moño clásico y un maquillaje de tonos neutros. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina, Premio Lo Nuestro 2022 Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Resaltó su belleza con su cabello suelto y maquillaje en tonos rosa, desde sus ojos hasta sus labios con un toque de brillo. 4 de 8 Ver Todo Yendry Yendry Credit: EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images Muy natural lució la cantante dominicana-italiana con su melena rizada y su maquillaje ligero que destacaba su piel perfecta. 5 de 8 Ver Todo Olga Tañón Olga Tañon Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision La mujer de fuego lució radiante. Apostó por una sencilla cola de caballo que destacaba su rostro. Para el maquillaje, añadió profundidad a su mirada con abundantes pestañas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ángela Aguilar Angela Aguilar Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Regia estuvo la hija de Pepe Aguilar con su característico labial en rojo clásico, un delineado de ojos estilo cat eye y su juvenil corte bob. 7 de 8 Ver Todo Giulia Be Giulia Be Credit: Rodrigo Varela/Getty Images La cantante brasileña resaltó sus ojos verdes con una sombra smoky y cejas gruesas peinadas hacia arriba. También siguió la tendencia de los recogidos lisos e impecables con una cola de cabello alta. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

