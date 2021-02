Close

Las mejor vestidas de Premio Lo Nuestro 2021 Por Yolaine Díaz

Clarissa Molina
La presentadora dominicana acaparó todas las miradas al llegar a la alfombra magenta con este espectacular traje gris strapless con falda vaporosa de Giannina Azar, que la hacía ver como toda una princesa.

Dayanara Torres
La exreina de belleza derrochó elegancia con este increíble vestido strapless.

Yuri
La cantante mexicana llegó al evento con este sexy vestido plateado con pedrería y espejos, y con un llamativo escote, de Giannina Azar.

Chiquinquirá Delgado
Quedamos fascinadas con este vestido negro con escote profundo y vuelos blancos oversized en los hombros, de Isabel Sanchis.

Chiquis Rivera
La cantante mostró pierna y escote con este llamativo vestido azul real.

Gloria Trevi
La talentosa cantante llegó a la alfombra con este revelador vestido crema con pedrería y transparencias.

Chesca
La cantante mostró sus tonificadas piernas con este sexy vestido negro de terciopelo.

Alejandra Guzmán
Sobria y elegante lució la cantante mexicana con este traje negro de manga larga con pedrería.

Carolina Ross
La joven cantante llegó a la premiación este hermoso vestido azul marino con estampado floral y pronunciada abertura frontal.

Farina

Ivy Queen
La reina del reguetón eligió este sensual diseño azul marino con revelador escote, transparencias y pedrería. ¿Qué tal su pelo rojo?

Paulina Rubio
Con este vestido de princesa llegó la cantante a la importante celebración. ¿Te gusta?

