Ellos y ellas en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro 2021 Por Nohelia Castro Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Getty Images Llegó el momento que todos estaban esperando, la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2021 en donde tus estrellas favoritas presumen sus mejores atuendos. ¿Están listos? Aquí vamos ¡Ellos y ellas en la alfombra roja! Empezar galería JOSÉ RON Image zoom Así de elegante se dejó ver el anfitrión de la velada en la alfombra magenta de esta premiación. 1 de 17 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio CHIQUINQUIRÁ DELGADO Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision La presentadora venezolana impactó con este sexy traje de profundo escote, mangas elbaoradas y sandalias doradas. 2 de 17 Applications Ver Todo YURI Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Muy sexy lució la artista mexicana con este elaborado número de escote profundo. 3 de 17 Applications Ver Todo Anuncio CNCO Image zoom Siempre nos da mucha alegría ver a los chicos de CNCO a su paso en los mejores eventos. 4 de 17 Applications Ver Todo CHIQUIS Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Una de las más esperadas de la noche: la cantante no defraudó con este vestido azul de terciopelo y sandalias con plataforma en tono plateado. 5 de 17 Applications Ver Todo GLORIA TREVI Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Si quería deslumbrar como el astro rey durante la pasarela de PLN, la cantante de "Pelo suelto" sí que lo logró con este vestido amarillo. 6 de 17 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Irina Baeva y Gabriel Soto Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Los futuros esposos posaron así de románticos en la alfombra roja. 7 de 17 Applications Ver Todo ALEJANDRA GUZMÁN Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision La rockera muy fiel a su estilo ataviada con este vestido negro con detalles de brillo. 8 de 17 Applications Ver Todo PAULINA RUBIO Image zoom La Chica Dorada apostó por este elaborado traje con cola de sirena. 9 de 17 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio IVY QUEEN Image zoom 10 de 17 Applications Ver Todo CLARISSA MOLINA Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision La dominicana lució como una princesita con atuendo strapless con toques de gasa. 11 de 17 Applications Ver Todo GENTE DE ZONA Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision 12 de 17 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio LA INDIA Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision La intérprete de "Mi mayor venganza" desfiló con un vestido estampado, mascarilla a juego y cabellera rubia platinada. 13 de 17 Applications Ver Todo LOS ÁNGELES AZULES Image zoom 14 de 17 Applications Ver Todo CHESCA Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision 15 de 17 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio NATHY PELUSO Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision 16 de 17 Applications Ver Todo LENNY TAVAREZ Image zoom 17 de 17 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

