¡Wow! ¿Es esta la nueva forma de presentar las colecciones de moda? Tienes que ver la manera en que Prada presentó su nueva colección Por Mónika Escobar Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Llegó el momento de ver el trabajo de esta unión que la moda internacional estaba esperando. Recordemos que, a principios de año, PRADA anunció a Raf Simons como su codirector para que junto a Miuccia formaran una unión explosiva. Gracias a la tecnología, los fanáticos de la marca alrededor del mundo tuvieron la oportunidad de ver el increíble show de la casa de moda, presentado en el marco de la Semana de la moda de Milán, en el que las máquinas interactuaban con las modelos y permitían que la creatividad explorara más allá de las formas, los colores y las texturas. Algo así como una fusión entre lógica e instinto. Un verdadero juego de acercamientos, planos de perfil, movimientos de las telas, close up de las prendas, todo en una ambientación fascinante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Explorar y crear es la premisa de estos dos creativos desde su unión. El resultado de esa creatividad lo vimos plasmado en su primera colección para la temporada primavera/verano 2021, la cual bautizaron con el nombre de RTW. En ella encontramos looks esenciales, prendas que entregan comodidad, ese sentido de lo básico y lo utilitario, de reducir compras compulsivas y atender más a la nueva normalidad. Todo representado en pantalones rectos, abrigos de nylon industrial, satén bordado y tafetán chino, uniformes como propuestas para el día a día. Un derroche de arquitectura con creatividad y de tecnología con nuevas caras. Todo unido perfectamente para mostrarle al mundo de la moda que es justo en los momentos de crisis en donde se presentan grandes oportunidades de innovación.

Close Share options

Close View image ¡Wow! ¿Es esta la nueva forma de presentar las colecciones de moda?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.