Estas son las razones por las que deberías usar menos productos de belleza ¿Sabías que usar demasiados productos puede ser malo para tu piel? Desmonta este y otros mitos y aprende a cómo sacarle mayor provecho a cada producto. By Irene San Segundo Año nuevo, rutinas nuevas. Aunque las luces de Navidad sigan colgando en las calles y aún te queden los últimos coletazos festivos este fin de semana, ve tomando nota del consejo de nuestro colaborador experto en piel, belleza y envejecimiento, el Dr. Campos, para conseguir tu mejor piel que propone cortar con la tendencia de rutinas de belleza de mil y un pasos y adoptar una más minimalista, sencilla ¡y barata! "Cuando alimentamos demasiado nuestra piel solo creamos problemas y hacemos que los mecanismos de defensa de la piel comiencen a fallas y den lugar a irritaciones innecesarias", dice el experto. Image zoom Como explica el doctor, esta tendencia de usar menos productos y menos pasos viene de Japón, donde están acostumbrados a usar una rutina de solo 3 pasos en lugar de los hasta 10 que popularizaron sus vecinos coreanos. Eso sí, la limpieza es el primero y más importante en cualquier moda o país. "Muchos jabones alteran el PH de la piel", explica. "Por eso yo siempre recomiendo a mis pacientes usar jabones para bebés, que son muy baratos y no son agresivos a la piel". En cuanto a la hidratación, Campos recomienda buscar una crema que contenga antioxidantes, vitaminas y ácido hialurónico en un solo producto, en lugar de muchas cremas y serums. Image zoom Por último y como cabía esperar es la protección solar, un paso que jamás te puede saltar. "Elige uno con factor de protección 50 o más. Además, hoy en día muchos tienen también color […] lo cual va muy de la mano con este régimen minimalista". Si tienes problemas con tu piel y ya no sabes que hacer, él recomienda empezar de cero y seguir una dieta tan sencilla y "austera" como esta que propone la moda japonesa y probar el resultado.

