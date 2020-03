Estas son las razones por las que deberías usar exfoliante capilar Apúntate a la moda del scalp scrub y vuelve a presumir de pelazo By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando piensas en tu rutina de belleza seguro que te preocupa la irritación, el efecto de la contaminación en tu piel, el exceso de grasa o la sequedad extrema… pero, ¿y en tu melena? Todas estas problemáticas que consideras cuando te cuidas la piel de la cara también pueden afectar a tu cuero cabelludo, que al fin y al cabo es piel también. Descubre cómo mantenerlo equilibrado con productos exfoliantes específicos para esa zona y las razones por las que merece la pena incluirlo en tu rutina semanal.Cuando exfolias el cuero cabelludo ayudas a que se equilibre el PH de la zona y eso tiene efectos directos en la salud de tu pelo, como fortalecer el cabello y contribuir a que crezca más rápido, así como a prevenir la rotura y la caída. Image zoom Scrub Lavant Purifiant con sal marina, de Christophe Robin es uno de los exfoliantes capitales con mejores reviews en Sephora. $53 por el frasco grande de 246 ml. Sephora.comSUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍNIgual que cuando utilizas un exfoliante para la cara o el cuerpo eliminas las células muertas y dejas la piel más limpia, suave y evitas que se acumule la grasa que en la cara puede provocar brotes de granitos mientras que en el cuero cabelludo puede provocar caspa y picores.Además, muchos de estos exfoliantes que se han puesto tan de moda en el último año están formulados con ingredientes naturales que tienen propiedades beneficiosas para tu pelo más allá de un efecto detox en el cuero cabelludo, como aceites esenciales super hidratantes o ingredientes como la menta que te deja una sensación de frescor o carbón, que atrae las partículas de grasa y ayuda especialmente a los que tienen el pelo siempre graso.¿A qué esperas para probarlos? Advertisement

