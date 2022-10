¿Tienes vello en el rostro? ¡Rasúrate, tu piel te lo agradecerá! ¿Tienes vello en la facial y estás cansada de recurrir a tintes para el cabello, decolorantes y hasta protectores solares con tinte para taparlos? ¿Incluso has gastado en cremas depilatorias, que han manchado tu rostro, y láser que parece no funcionar? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque no lo creas, hay una excelente opción que puede parecer descabellada, pero que funciona y muy bien: ¡Rasurarte! Aunque hay varios tipos de vellitos en la cara, todas los tenemos, unas más que otras, pero siempre terminan notándose, sea porque llevas maquillaje y los pelitos hacen que este no se vea parejo o simplemente porque no llevas y se notan demasiado. Mano de mujer con cuchilla de afeitar Mano de mujer con cuchilla de afeitar | Credit: Getty Images La conocida "piel de durazno" ya no será un problema para ti si sigues estos pasos para rasurarte. Verás como tu piel, -pues dicen que rasurar el rostro es una buena forma de exfoliarlo. Y no te preocupes, no te saldrá el vello más grueso. Puedes usar desde perfilador de cejas , una diminuta navajita que se usa en seco o usar tu propio rastrillo y crema de afeitar.

, una diminuta navajita que se usa en seco o usar tu propio rastrillo y crema de afeitar. Si decides usar el perfilador de cejas, puedes empezar rasurándote las mejillas, debes poner el perfilador en un ángulo de 45 grados . Cuando termines, te sorprenderás de cuántos vellitos tenías.

. Cuando termines, te sorprenderás de cuántos vellitos tenías. Después de rasurarte completamente el rostro, asegúrate de usar crema hidratante y deja descansar la piel , trata de no maquillarte inmediatamente. Te recomendamos que lo hagas en la noche, tu piel estará perfecta por la mañana.

, trata de no maquillarte inmediatamente. Te recomendamos que lo hagas en la noche, tu piel estará perfecta por la mañana. Rasurarte cada semana. No te preocupes, de hecho si dejas pasar una semana más sin hacerlo, no se notará; a tu chico no le "picará tu barba". Esta técnica es sorprendente y aunque muchas de nosotras pensaríamos que es contraproducente, no lo es pues tiene varios beneficios: El vello no crece más grueso.

Cada vez que te rasuras, sentirás que con la navajita del perfilador retiras una capa de piel muerta, es como exfoliar.

La piel se siente más suave y tersa.

