Estas son las razones por las que necesitas brochas especiales para aplicarte las cremas de la cara En este momento esta es la mejor manera de aplicarte los productos en el rostro By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son muchas las nuevas técnicas y productos de belleza que salen a luz a cada momento y la verdad es que es difícil mantenerse al tanto de todo. Por suerte, las redes sociales nos ayudan a saber cuáles son los nuevos productos y sobretodo cuáles son los más efectivos. Hace unos meses se empezó a popularizar la técnica de aplicar las cremas de la cara con brochas y no hablamos de las que usamos para aplicar el maquillaje. Y tomando en cuenta la situación que estamos atravesando en este momento, no tocar los productos con las manos, nos parece una excelente idea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lamentablemente en este momento las manos, además de que se deben lavar constantemente, no son la herramienta ideal para aplicar ni maquillaje ni las cremas que usamos todos los días. Debemos de tener en cuenta que además de este virus que nos está afectando, normalmente las manos es lo primero que ponemos en cualquier superficie y por lo tanto no siempre están lo suficientemente limpias. También, debajo de las uñas, sobretodo para quienes las tienen largas, se acumula sucio del que a veces ni nos percatamos. Los dedos también pueden tener bacterias y aceite que no vas a querer traspasar a tu cara, especialmente si sufres de acné. Image zoom Skincare Brushes, de Anisa. Anisabeauty.com. Image zoom Pret + Prime Brush Set, de Real Techniques. Realtecniques.com. Image zoom Skincare Brush Set, de Sigma. Sigmabeauty.com. Con las brochas también puedes masajear el rostro y hacer fluir la circulación, algo que normalmente ponen en práctica en los Spa cuando están haciendo un facial. Muchos maquillistas también usan esta técnica, al igual que muchas de las vlogueras más populares que muestran sus rutinas en las redes y no podemos olvidar que hace un tiempo Kylie Jenner también mostró que usa esta técnica. Aunque este tipo de brochas todavía no se han vuelto imprescindibles -creemos que muy pronto lo serán- ya hay varias marcas que han lanzado colecciones de brochas para aplicar cremas y aquí te dejamos varias opciones. Advertisement

Close Share options

Close View image Estas son las razones por las que necesitas brochas especiales para aplicarte las cremas de la cara

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.