¿Tiene sentido maquillarse para estar en casa? La psicóloga Anixua Hernández explica por qué tiene sentido maquillarse y arreglarse en época de cuarentena y los efectos que tiene en tu estado de ánimo. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde hace semanas y de acuerdo a la recomendación del aislamiento social para prevenir el contagio del coronavirus pasamos más tiempo en casa que nunca y probablemente sin compañía. A estas alturas de la cuarentena seguro que ya te has preguntado si tiene sentido quitarse el pijama y ponerse ropa de calle o si merece la pena maquillarse o seguir con la rutina de belleza que llevabas antes de esta crisis. No estás sola. Hablamos con la psicóloga Anixua Hernández Viña que nos ha explicado no solo por qué tiene sentido arreglarse aunque sea para una misma y los beneficios que te puede aportar. No te lo pierdas, te va a cambiar el chip. "En estos días de cuarentena es importante mantener aquellas rutinas que nos hacían sentir bien antes de ella", explica. "Además el gustarnos delante del espejo contribuye a segregar endorfinas, [que son] químicos naturales que contribuyen a nuestra felicidad". La experta resalta también el hecho de que ahora que tenemos más tiempo es una buena oportunidad para dedicárnoslo a mimarnos y hacer cosas que no hacíamos antes, como dedicarle más tiempo a una buena mascarilla o jugar con el maquillaje, por ejemplo aprendiendo alguna técnica o look con el que no te habías atrevido antes. Es el momento perfecto para hacerte una experta en el smoky eye, aprender a ponerte pestañas postizas o hacerte una trenza de espiga. ¡Aprovéchalo! Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si sigues trabajando desde casa seguro que estás teniendo reuniones por videollamada y, si no, es posible que te reúnas con la familia y amigos por videoconferencia, ¿verdad? "Es un buen momento para ver cómo “quedamos en cámara” (aprovechando que en la mayoría de las aplicaciones de videoconferencia podemos vernos también a nosotras mismas. Vernos en nuestra mejor versión, no es sólo va a gustar a nuestros seres queridos, también nos hará sentir mejor a nosotras", dice la psicóloga. Y no solo es positivo para ti, también para los demás. "Es agradable ver cómo las personas que nos quieren nos dan un feedback positivo de nuestra imagen y de nuestro estado de ánimo. Gracias a las neuronas espejo podemos“contagiar” de felicidad a la otra persona, que a la vez nos contagia a nosotros y se convierte en una rueda de bienestar" Así que ya sabes, ¡contagia a los demás a base de belleza! Advertisement

