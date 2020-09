¿Por qué debes cambiar de perfume este otoño? No solo los nuevos lanzamientos deben tentarte para serle infiel a tu perfume. Existen otras razones para que te decidas a cambiar tu aroma. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Llega la nueva temporada y lanzamientos de fragancias deliciosas nos invitan a cambiar nuestro aroma y serle infiel a nuestra opción habitual. Pero aparte de estas novedades, hay más razones por las que debes lanzarte a probar una nueva esencia. ACCESORIO DE TENDENCIA Sabemos que una vez que encuentras “tu perfume” es difícil cambiar. Tu ropa huele “a ti”, tus amigos te reconocen por ese aroma, lo usas todos los días para ir a trabajar… Te sientes cómoda, feliz, atractiva y elegante. Pero al fin y al cabo, el perfume es un accesorio. No llevas la misma cartera para salir que para ir a la compra y tampoco deberías llevar la misma colonia. Hay fragancias que según sus notas están más orientadas a ser utilizadas en una ocasión u otra. La nueva adición a la familia J’Adore es la Eau de perfume Infinissime, creada por François Demachy, bautizada así por su huella duradera. Han conseguido un aroma envolvente añadiendo toques de madera de sándalo y pimienta rosa a las flores que forman parte de la receta original, como la rosa centifolia, jazmín, lirio, nardo y ylang-ylang. A lo que suman las notas de bergamota y naranja sanguina que le inyectan energía. En esta ocasión, el representativo collar de la botella aparece más suelto, liberado, y reinventado como si quisiera escapar del cuello de cristal. Image zoom Cortesía de la marca. Eau de parfum J’Adore Infinissime, de Dior. $145. dior.com EL OLOR DE LA ESTACIÓN Igual que cambias tu armario según la temporada y usas un maquillaje diferente en verano y en invierno, las tendencias también cambian en el mundo olfativo. Así como las flores y los cítricos se utilizan como base en las estaciones más calurosas, cuando llega el frío se abren paso aromas más intensos con las resinas, la madera, el sándalo, la vainilla y el almizcle como protagonistas. La nueva versión de Libre, de YSL, es una interpretación más sensual del perfume original. Combinando sus notas características de lavanda y flor de naranja con toques cálidos y duraderos de orquídea y vainilla. La botella de inspiración alta costura, presenta un perfume de un color masculino con una interpretación muy femenina. Image zoom Cortesía de la marca. Colonia LIBRE Eau de parfum intense, de YSL. $132. yslbeautyus.com CAMBIOS EN LA PIEL No solo los aromas cambian. A lo largo del año tu piel se va renovando y la química de tu epidermis no reacciona igual a los componentes de los perfumes. También, al igual que una esencia no huele igual cuando sudas, tampoco penetra de la misma manera en una piel cuarteada o deshidratada por el frío. Estos aspectos también los tienes que tener en cuenta a la hora de comprar un nuevo perfume. En una inesperada mezcla de notas florales para el otoño, Voce Viva es un perfume diseñado para celebrar a todas las mujeres y la importancia de hacer oír tu voz. Como las voces, cada fragancia es única sobre la piel, un accesorio personal e intransferible que deja una huella íntima. En este caso, la armonía entre las notas altas de bergamota y mandarina y las notas medias de flor de naranja y gardenia, obtienen su toque otoñal de la base de vainilla, musgo y habas tonka. La protagonista de la campaña comercial de este perfume es Lady Gaga, quien para Pierpaolo Piccioli, director artístico de Valentino, representa la embajadora perfecta para invitar al mundo a ser más inclusivo. Image zoom Cortesía Voce Viva Eau de Parfum, de Valentino. $!30. valentino.com CAMBIA TU OLFATO El sentido del olfato está muy ligado a nuestros recuerdos. Los aromas evocan vivencias, situaciones, personas… y juega un papel muy importante en el plano afectivo. Pero el gusto olfativo cambia a lo largo de la vida, según los expertos cada tres años; y evoluciona de manera que un olor que antes te enamoraba ahora quizá te repela. Sin embargo, cuando te acostumbras a un aroma, tu olfato deja de percibir los matices que tiene sobre tu piel y podemos abusar de la cantidad que utilizamos pensando que no se nota. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para celebrar el 25 aniversario de Purple Label, la línea más lujosa para el gentleman moderno de Ralph Lauren, la marca ha vuelto a incluir este agua de colonia en su portfolio. Creada con texturas ricas y notas vibrantes llenas de energía provenientes de cítricos como mandarina, moras frescas o aceite de cilantro, contiene también hierbas aromáticas como salvia y tomillo, que resaltan el aroma de la flor del tabaco. De base, encontramos notas muy masculinas de musgo, madera mahogany y ante. Image zoom Cortesía de la marca. Colonia para hombre Purple Label Eau de Toilette, de Ralph Lauren. $125. ralphlauren.com Encontrar el aroma perfecto para el otoño puede parecer una tarea complicada, casi como reunir los ingredientes para una receta que le guste a todo el mundo. Pero no te preocupes, hay opciones para todos los gustos y seguro que encuentras el que te apasione. Solo recuerda que además de causar una primera impresión de impacto, también debe persistir en tu piel de manera deliciosa.

