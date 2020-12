Close

¿Por qué cambiar de perfume?: descubre aquí lo que recomienda un experto El maestro perfumero Alberto Morillas autor de las fragancias más célebres que cautivan nuestro olfato nos revela los trucos para que puedas escoger tu perfume ideal. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El maestro perfumero Alberto Morillas autor de las fragancias más célebres que cautivan nuestros sentidos nos reveló sus trucos para escoger el perfume ideal. Para mi columna de #TipsdeKika en la edición de Diciembre, tuve la ocasión de entrevistarlo con motivo del lanzamiento de Gucci Bloom aroma del cual fue artífice, pues escogió y orquestó cada una de sus delicadas notas de olor. Uno de sus componentes es una preciosa enredadera originaria de la China conocida como Rangoon Creeper o Chinese Honeysuckle y en nuestros países latinoamericanos como Enredadera de Rangún o Quisqualia. Esta enredadera ha tenido en mi vida un papel protagónico pues crecí arropada por su aroma su magia en la casona de mi abuela Beatriz Marulanda en Tocaima, Colombia, como les muestro en este breve vídeo. Luego de apreciar esta planta durante tantos años, jugando de niña a hacer guirnaldas y collares, fue muy grato descubrir su papel protagónico en la colección de fragancias del diseñador Alessandro Michele. Aquí más detalles de la entrevista y sus valiosas recomendaciones. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Cuál fue el proceso creativo para la nueva fragancia de Gucci? Tienes una filosofía tan romántica y poética sobre tu trabajo, ¿qué tienes en mente al crear un perfume? Con Gucci Bloom, Alessandro Michele quiso crear un perfume que habla un lenguaje íntimo con la vida de diferentes mujeres. Gucci Bloom no está creado para una sola mujer, sino para muchas. La idea original era crear una rica fragancia floral blanca, una fragancia valiente que te transporta a un vasto jardín lleno de muchas flores y plantas, un ramo de abundancia. El jardín es tan hermoso como las mujeres; colorido, salvaje, diverso, donde hay de todo. Cada edición cuenta una nueva historia que Alessandro me cuenta, aquí quería una versión luminosa brillante, inspirada en el resplandor y el brillo puro. Gucci Bloom Profumo, magnifica nuevos tipos de flores, manteniendo la esencia floral de la firma compuesta con Jasmine, Tuberose y Rangoon Creeper, también revela la nueva faceta solar con Ylang Ylang. Image zoom Danos tus consejos y trucos para elegir una nueva fragancia, para nosotros o como regalo durante esta temporada navideña. ¿Qué debemos tener en cuenta y cómo lo hacemos? Aconsejaría a una persona que descubra su aroma característico oliendo tantas variedades de ingredientes frescos y reales utilizados en los perfumes como sea posible. Tu olfato podrá detectar inmediatamente qué notas le gustan y qué le atrae. A partir de ahí, puede investigar las fragancias que utilizan los ingredientes que más le atraen y hacer "pruebas de olfateo" de cada uno para encontrar el que mejor le resuene. Puede haber varios perfiles de olor que le gusten, y estos pueden cambiar según el estado de ánimo en el que se encuentre o la ocasión para la que se esté vistiendo. Si esto es un regalo para otra persona, preséntele una fragancia que sea significativa para usted, es como regalar una parte de usted mismo a alguien que le importa. Incluso con en tiempos de pandemia, las fragancias son un consuelo y un lujo al mismo tiempo, ¿qué piensas sobre esto? La pandemia ha sido una gran oportunidad para mostrar la influencia y la relevancia de la perfumería (ahora más que nunca). Creo que la clave de esto es el atractivo emocional y nostálgico que tienen las fragancias en las personas. Como la mayoría de las personas se reúnen menos y reducen la interacción humana, cuando una persona usa una fragancia ahora, es realmente para ellos mismos. El papel de la fragancia se ha vuelto infinitamente más personal. También está bien documentado que el uso de fragancias para el hogar ha aumentado durante Covid-19, ya que las personas comprenden la necesidad de perfumar su hogar y crear espacios seguros y reconfortantes para mejorar su calidad de vida. Image zoom ¿Recomiendas tener fragancias según las estaciones, por ejemplo una para otoño / invierno y otra para primavera / verano? ¡De ningún modo! La mayoría de las fragancias se pueden usar durante todo el año, para mejorar el estado de ánimo de quien las usa. Para mí, es más importante la ocasión (boda, cita, entrevista, etc.) para la que usas la fragancia, así como las notas de los ingredientes hacia los que gravitas. ¿Qué opinas sobre las mujeres hispanas y nuestra pasión por las fragancias? Tienes una filosofía romántica y poética sobre tu trabajo. ¿Qué tienes en mente al crear una [fragancia]? Nací en España, que sigue siendo una gran fuente de inspiración cuando creo fragancias (todos mis recuerdos olfativos provienen de mi infancia en Sevilla). ¡Amo la cultura hispana, la cocina y lo apasionada que es la gente, tanto hombres como mujeres! Cuando creo una fórmula, extraigo diferentes recuerdos de mis viajes, niñez, nuevos alimentos, la naturaleza ... realmente cualquier cosa puede convertirse en inspiración para la creación de una fragancia. No hay una idea, sino muchas ideas que trato de capturar en cada perfume que creo y combinarlas para crear una idea y un recuerdo completamente nuevos.

