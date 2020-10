Close

La sorprendente razón por la que Bed Bath & Beyond cortará la distribución de cupones Por suerte la tienda implementará otras forma de ahorrar Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que los cupones nos ayudan bastante a la hora de comprar las cosas que queremos o necesitamos, sobretodo en este momento en el que muchas personas se están enfrentando a problemas económicos debido al cierre de tantos negocios. Por eso, ahora más que nunca unos buenos descuentos no caen nada mal, en especial si son para usarlos en una de nuestras tiendas favoritas. Una de esas tiendas que a todos nos encanta y que siempre tiene muchos cupones disponibles, es Bed Bath and Beyond. Y es que ahí no solo encontramos artículos de primera necesidad, sino también artículos de organización, de decoración y para la cocina, entre muchas cosas más. Pero lamentablemente esta popular tienda acaba de anunciar que cortará significativamente sus cupones y la razón nos ha dejado sorprendidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que Bed Bath & Beyond ofrecerá menos cupones porque al parecer los clientes no los están usando y la verdad no lo podemos creer. Según reportó Joe Hartsig, director comercial de la cadena de tiendas, la compañía había se había refugiado demasiado en los cupones y que estos ya no eran tan efectivos. Durante los peores meses de la pandemia la tienda ganó más de 1 millón de clientes nuevos. La mayoría de ellos son hasta 6 años menor que su clientela regular y estos son menos propensos a usar los cupones. Por lo tanto, la compañía reducirá considerablemente la distribución de estos. “Los cupones son parte de nuestro ADN y van a continuar siendo parte esencial de nuestro futuro”, dijo en un comunicado Cindy Davis, el director de marca de la tienda. “Pero también sabemos que nuestros clientes quieren ahorrar de otras maneras. Hemos puesto nuestros precios lo más competentes posible y hemos introducido una dinámica de precios y promociones, para que los clientes puedan obtener el mejor deal en los productos que aman sin tener que usar un cupón”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image La sorprendente razón por la que Bed Bath & Beyond cortará la distribución de cupones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.