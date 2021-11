Tendencias de maquillaje para esta temporada de fiestas La maquilladora de las estrellas Mariela Bagnato, nos habló de cuáles estilos de maquillaje de los que vio en la alfombra roja de los Latin Grammy, podrían ser ideales para esta temporada de fiestas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La maquilladora de las estrellas Mariela Bagnato, nos resume lo que ella identificó como tendencias de maquillaje en la alfombra roja de los Latin Grammy. Algunas de sus sugerencias podrían ser tus mejores aliadas durante esta temporada de fiestas. Miradas Neón Esta tendencia llegó el verano pasado y parece no quererse ir. Celebridades como Eva Luna, Mon Laferte y Beatriz Luengo le dieron un twist a esta manera de llevar los ojos, obviamente agregando su propio look y personalidad. EVA LUNA EVA LUNA | Credit: (Photo by John Parra/Getty Images for Sony Music Latin Entertainment ) Eva Luna con una sombra al estilo smokey eye en tono verde vibrante, acompañado de pequeños detalles con cristales que la hacían lucir radiante y súper juvenil, y que tú también puedes intentar en esta temporada. Mon Laferte Mon Laferte | Credit: (Photo by Omar Vega/FilmMagic) Getty Mon Laferte se fue por un formato más más tradicional, digamos que retro, en tonos fucsia y lila, con unas pestañas de impacto que completaban el look. Beatriz Luengo Beatriz Luengo | Credit: (Photo by Shy McGrath/WireImage,) Beatriz Luengo combinó su vestido con un smokey eye en tonos azules vibrantes y agregando dimensión con sombra metalizada. CÓMO LOGRARLO: Para recrear esta tendencia debes utilizar un primer de ojos para que las sombras puedan lucir su pigmento superintenso y que te garantice que durará por muchas horas. Primer Primer | Credit: makeupbymario.com PRIMER: Master Eye Prep & Set™, de Makeup by Mario. $28. makeupbymario.com eye shadow eye shadow | Credit: marykay.com SOMBRAS: Mary Kay Chromafusion®. $8. marykay.com https://marielabagnato.com https://marielabagnato.com/ | Credit: https://marielabagnato.com/ PESTAÑAS: Red Carpet Lashes, de MBeauty. $19. marielabagnato.com LABIOS GLOSSY Los labios con brillo siempre harán que luzcas una boca más voluptuosa. Pero muchas veces cuando pensamos en gloss nos inclinamos por uno sin color o en tono claro. Es importante que sepas que los brillos con color también pueden ser una buena opción. Christina Aguilera Christina Aguilera | Credit: (Photo by Arturo Holmes/Getty Images) Christina Aguilera combinó su look gótico con unos labios glossy en tono café que nos demuestra que el tono oscuro puedes ser muy recomendable para los labios más delgados. marykay marykay | Credit: marykay.com GLOSS: Mary Kay Unlimited™ Lip Gloss, en tono Chocolate Nude. $16. marykay.com Paloma Mami Paloma Mami | Credit: (Photo by Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy) Paloma Mami también lucio un efecto ombre en los labios combinando dos tonos. Utiliza un delineador labial oscuro para el contorno y aplica un brillo más claro en el centro para crear este efecto. Credit: charlottetilbury.com DELINEADOR: Lip Cheat Pillow Talk Intense. $22. charlottetilbury.com Mary Kay Mary Kay | Credit: MaryKay.com BRILLO: Mary Kay Unlimited™ Lip Gloss, en Soft Nude. $16. marykay.com PIELES CAMERA READY En este tipo de eventos es muy importante que la piel este lista para afrontar la luz de las cámaras, el flash de las fotografías y que dure el maquillaje varias horas. Si vas a una fiesta puedes conseguir el mismo efecto de Becky G en la alfombra roja, con la aplicación de polvos sueltos que no aporten textura, pero si que lo fijen. mary kay mary kay | Credit: marykay.com Polvo Mary Kay® Silky Setting Powder. $20. Para aplicarlo, recomiendo usar una brocha amplia de polvo así solo fijamos lo necesario sin recargar la piel. Mary Kay® All-Over Powder Brush. $16. Ambos en marykay.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

