¡Wow! Así luce Poncho De Nigris a meses de hacerse injerto de cabello El guapísimo actor y presentador mexicano derrocha seguridad y asegura que no pretende esconder sus tratamientos estéticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Poncho De Nigris se ha caracterizado por ser un hombre que cuida de su cuerpo e imagen. Tras hacerse un injerto de pelo, el actor presumió su abundante cabellera del tratamiento que hizo hace meses. El también presentador de televisión, quien documentó en sus redes sociales todo su proceso, dijo que no tiene miedo de romper los estereotipos y mostrar al público el procedimiento estético que se hizo ni ahora o en el futuro. Además, consideró que no tiene sentido tratar de ocultarlo porque entiende que eso es parte de tener una carrera en el mundo del entretenimiento donde la belleza es esencial. "Lo que me haga se lo voy a compartir a la gente, no tengo que ocultar nada a mí me parece muy ridículo las personas que se hacen cosas y no las comparten. Cuando eres guapo, eres guapo y hay gente que no tiene solución", expresó en una entrevista en el programa mexicano De primera mano. Poncho De Nigris Poncho De Nigris Left: Credit: Instagram / Poncho De Nigris Right: Credit: Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images "Son pinceladas y detalles que tienes que hacer para mantenerte en este ambiente artístico que tu imagen es muy importante. Tratamos de equilibrar la imagen con la inteligencia y el buen sentido del humor", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video que De Nigris compartió en su perfil de Instagram se aprecia cómo el pelo en el área frontal fue cayendo cada vez más e incluso él mismo estaba preocupado. Sin embargo, luego de 3 meses y una semana, ya se comenzó a notar el increíble cambio. ¡Se ve guapísimo!

