Tu mejor aliado de maquillaje estas fiestas: los polvos sueltos En estas fechas de locura plagadas de actos sociales, lleva siempre a mano tu polvera para mantener tu look intacto y mucho más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Polvos sueltos Credit: Catherine Falls Commercial No hay nada peor que después de pasar un mínimo de 30 minutos creando un look de maquillaje perfecto, con el delineado parejo, un rostro perfecto, el toque de rubor e iluminador perfectos… comience a fundirse y desdibujarse por culpa del sudor, el clima o la grasa natural de tu tez. Así como hay productos específicos para otras partes del cuerpo que absorben esa grasa extra, como el champú seco para la cabeza o los antitranspirante para las axilas, para la cara también existe ese cosmético mágico que previene ese efecto derretido y trasnochado: los polvos sueltos. Uno de los protagonistas de nuestro tocador con más historia, que ya veíamos en las películas en blanco y negro pues solucionan un problema tan antiguo como el mismo maquillaje, y es que éste se mueva de su sitio. La excusa que las protagonistas femeninas utilizaban para levantarse de la mesa a "empolvarse la nariz", se presenta ahora más avanzada que nunca. Gracias a los últimos descubrimientos encontramos polvos con pigmentos difuminadores, que actúan como un filtro de instagram disimulando tus imperfecciones. Sus fórmulas están ahora repletas de ingredientes maravillosos para la piel, para que a la vez que cumplen su misión, cuiden la dermis sin resecarla. Ingredientes que también son mejores en cuanto a conseguir texturas agradables, ligeras y aterciopeladas. También existen polvos para todo tipo de pieles, desde secas a muy grasas, y todos los tonos de piel, desde el blanco marfil hasta el negro ébano. Y por supuesto podemos encontrar este producto en un amplio abanico de precios, tanto si queremos gastar muy poco como invertir en uno de lujo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde polvos compactos hasta los clásicos sueltos, nunca faltan en el neceser de un maquillista y no deberían faltar tampoco en tu rutina de maquillaje, especialmente en las fechas festivas en las que vamos de un lugar para otro y no tenemos tiempo de parar a retocarnos. Estas son algunas de las opciones que puedes considerar en tu próxima visita a la tienda de cosméticos. Estos polvos sueltos de textura sedosa prometen un resultado sin sensación de tiza ni textura notable en la piel. Con tecnología de ácidos grasos de magnesio, tecnología de microparticulas difuminadoras y una sombra única universal, que disimula los poros y da un acabado aterciopelado y mate, ¡listo para la foto! polvos sueltos Credit: Cortesía Lock-It Setting Powder, de KVD. $31. kvdveganbeauty.com Su fórmula absorbe la grasa y retiene la humectación de la piel, añadiendo un ligero brillo saludable a tu rostro. Sus pigmentos reflejan la luz, lo que difumina las líneas de expresión y suaviza las imperfecciones y su efecto dura todo el día lo que te dará la seguridad de que tu maquillaje permanece intacto. POlvos sueltos Credit: Milani Make It Last Setting Powder, de Milani. $10.99. milanicosmetics.com Ligero como una caricia, este polvo se funde con tu maquillaje con facilidad y tiene un acabado naturalmente mate. Su presencia es imperceptible, pero da un acabado suave que disimula los brillos u las imperfecciones como una segunda piel. Polvos selladores Credit: Cortesía Skin Fetish: Sublime Perfection Setting Powder, de Pat McGrath Labs. $51. patmcgrath.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tu mejor aliado de maquillaje estas fiestas: los polvos sueltos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.