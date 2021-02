Close

Estos dos productos son tan buenos que se volvieron virales en Tik Tok Lo mejor de todo es que ambos productos cuestan menos de $15 y los puedes encontrar en la farmacia Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tik Tok se ha convertido en un espacio en el que muchas personas exploran y demuestran sus diferentes talentos. Muchos han optado por compartir recetas, otros por hacer los bailes de moda o mostrar los videos de sus viajes, y muchos otros hablan de belleza. Muchos de ellos se han vuelto superfamosos gracias a sus pequeños y concisos tutoriales de maquillaje, sus interesantes rutinas de belleza o sus interminables consejos para tener una mejor piel. Es por esa cantidad de personas que aman la belleza, que muchas técnicas y productos se han vuelto virales. Dicha plataforma tiene el don de hacer que un producto desaparezca por los malos reviews de los usuarios o que se vuelva un must que todos quieren tener. En este momento hay dos productos que están en boca de todos, o mejor dicho, en el feed porque al parecer de verdad funcionan. Y es que, viendo los cientos de videos publicados, no nos queda duda de que nosotras también los necesitamos. El primero es un polvo que está causando sensación, es el Infallible Up to 24H Fresh Wear Foundation Powder, de L'Oreal Paris. Este polvo no solo cubre todas las imperfecciones desde la primera aplicada, sino que también hace que la piel luzca como porcelana. Son muchos los videos publicados en Tik Tok que demuestran el increíble resultado de este producto. La verdad es que quedamos convencidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía El Infallible Up to 24H Fresh Wear Foundation Powder cuesta $14.99 y lo puedes encontrar en ulta.com El otro producto, es un rímel que de acuerdo con los reviews, es lo mejor que hemos visto en mucho tiempo. Hablamos de Lash Sensational Sky High Mascara, de Maybelline. La forma en que este producto alarga las pestañas es realmente impresionante. Con dos o tres aplicaciones, las pestañas lucen tan largas que hasta parecen postizas. La mascara se ha vuelto tan popular que incluso es difícil encontrarla. Image zoom Credit: Cortesía La Lash Sensational Sky High Mascara, de Maybelline cuesta $10.99 y la puedes encontrar en target.com

