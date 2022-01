Pobreza menstrual: 12 millones de mujeres en Estados Unidos no puede comprar productos higiénicos 1 de cada 5 niñas en Estados Unidos falta a clase cuando tiene el periodo porque no se pueden permitir toallas higiénicas o tampones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pobreza menstrual mujeres compress tampones Credit: Zoranm ¿Sabías que existe la pobreza menstrual? En los Estados Unidos, 12 millones de mujeres entre los 12 y los 52 años viven por debajo del umbral de la pobreza. Esto, entre otras consecuencias, se traduce en que la mayor parte de estas mujeres no tienen acceso a productos femeninos de higiene como compresas sanitarias o tampones. Por este motivo y por el estigma negativo que rodea la menstruación, miles de niñas se ven obligadas a a quedarse en casa durante esos días del mes y pierden días de clase. En concreto 1 de cada 5 niñas dejan de acudir a la escuela cuando tienen la regla. Si hacemos la suma, son 145 días de ausencias. 145 días por detrás de sus compañeros chicos que mellan en su rendimiento escolar y afectan a su potencial para triunfar. Además, dos tercios de las mujeres con sueldos bajos tampoco pueden acceder a este tipo de productos y pasan sin ellos la menstruación. A menudo, cuando consiguen tampones o compresas de manera gratuita son de baja calidad y llenos de tóxicos. En 35 estados, los productos como las compresas o los tampones están clasificados como "no esenciales" y tienen impuestos elevados, lo que los hace aún más inaccesibles a las mujeres con menos recursos. Estos elementos tampoco se ofrecen a través de programas de asistencia gubernamental, como SNAP o Medicaid. Pobreza menstrual mujeres compress tampones Credit: Isabel Pavia/ Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para combatir este problema existen asociaciones como Project Code Red, dedicada a proveer de productos orgánicos de alta calidad a niñas y mujeres que los necesitan, así como becas y apoyo educacional. La marca de productos higiénicos Tampon Tribe fue fundada por mujeres como un movimiento para proteger la tierra y acabar con la pobreza menstrual. Famosa por sus paquetes de suscripción con productos higiénicos orgánicos -compresas, tampones y liners- y libre de plásticos -incluso en los envoltorios-; y las copas menstruales de grado médico libres de silicona, acaban de lanzar una nueva línea de braguitas para la regla que son capaces de absorber lo mismo que 3 tampones. Pobreza menstrual mujeres compress tampones Credit: Cortesía Las braguitas, antibacterianas e infusionadas con plata, son orgánicas y se presentan con diferentes siluetas y colores que apelan a todos los gustos. Tipo boxer, de cintura alta, bikini, hipster… han sido diseñadas en Los Ángeles "por mujeres que tienen la regla, han tenido postparto y fugas de orina". Actualmente tienen una oferta en los packs de dos, disponibles por $48. Pobreza menstrual mujeres compress tampones Credit: Cortesía Tampon Tribe colabora con la asociación Project Red Code y por cada caja de suscripción, copa menstrual o par de braguitas para la regla vendidas, la marca dona un pack de menstruación diario a una niña o mujer que lo necesita. Algunos datos impactantes Una de cada cinco niñas en Estados Unidos pierde días de clase cuando tiene el periodo.

Si una niña se queda en casa cada vez que tiene la regla, estará 145 días por detrás de sus compañeros.

35 estados tienen "period tax", impuestos en los productos sanitarios por considerarlos no esenciales.

12 millones de mujeres vive por debajo del umbral de la pobreza y no tiene acceso a productos higiénicos.

2/3 de las mujeres de bajos recursos pasan sin productos para la menstruación.

