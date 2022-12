Encontramos los piyamas más cool para tus reuniones navideñas Los piyamas se han convertido en uno de los looks más buscados para disfrutar en familia durante los días festivos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante la época navideña muchos viajan, otros se quedan en casa y reciben a la familia, y para ambas cosas se necesitan pijamas y no estamos hablando de esa que tienes ya hace varios años o aquella que no es muy bonita, pero te encanta. Sino de esos sets que más bien parecen un atuendo perfecto para salir a cenar, en especial cuando tú y tus amigas tienen planeado un pijama party. La tradición de combinar piyamas con la familia el día de Navidad ha ido más allá y ahora se llevan durante el intercambio de regalos con los amigos, disfrutar de una cena entre familiares o simplemente brindar y celebrar por el año que se va. Los pijamas cool y coquetas y por supuesto en combinación con el resto del grupo, se han convertido en el atuendo perfecto. Los piyamas también son el regalo perfecto para cualquier miembro de la familia o esa amiga especial. No creemos que exista nadie que no se ponga contento al recibirlas no solo en Navidad, sino en cualquier época del año. ¿Las más populares en este momento? Sin duda, las de colores festivos como el rojo y el verde, o llamativos estampados alusivos a la época. Ahora bien, algunas prefieren los piyamas más elegantes en colores sólidos o materiales como la seda. Mira a continuación las opciones que encontramos. Estamos seguras de que te van a encantar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piyamas Credit: Cortesía Bella Short Sleeve Top and Pant Set, de Cosabella. $125. cosabella.com Piyamas Credit: Cortesía Holiday Tartan Plaid Flannel Matching Pajama Set, de Wondershop. $25. target.com Piyamas Credit: Cortesía Satin Long Pajama Set, de Victoria's Secret. $79.95. victoriassecret.com Piyamas Credit: Cortesía Long Sleeve Tenzel Pajama Set in Heart Dots, de J Crew. $49.50. jcrew.com piyamas Credit: Cortesía Flannel Long Pajama Set, de Victoria's Secret. $35. victoriassecret.com

