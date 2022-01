¿Fan de Hello Kitty? Te encantará esta nueva y adorable colección de maquillaje La marca de cosméticos Pixi lanza una colección de edición limitada protagonizada por la gatita más famosa del universo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pixi + Hello Kitty coleccion limitada Credit: Cortesía No hace falta más que ver su icónica silueta icónica y su inconfundible lazo para reconocer a la gatita más famosa del universo. ¡Y ahora puede decorar tu tocador! La querida Hello Kitty protagoniza la nueva colección de edición limitada que acaba de lanzar la marca de cosméticos Pixi y que está disponible desde hoy. "Estoy tan emocionada de esta colaboración con Hello Kitty, una amiga a la que he adorado durante mucho tiempo", expresó Petra Strand, fundadora de Pixi, en un comunicado. "Hay muchas cosas que Hello Kitty y Pixi tienen en común. Las dos nacieron en Londres, las dos tienen amigos alrededor del mundo y las dos son amadas por personas de todas las edades. ¡Son la pareja perfecta!". La colección cuenta con algunos de los productos favoritos de la marca decorados con la reconocible Hello Kitty y nuevos lanzamientos con ingredientes beneficiosos para tu piel como el extracto de manzana, que dejará tu rostro con un brillo saludable y resplandeciente. En la línea de maquillaje encontramos tonos inspirados en la estética de Hello Kitty, como en la paleta multiusos Chrome Glow o en Hello Kitty Eye Effects, un compacto con 9 sombras de ojos de pigmentos intensos. También puedes disfrutar de un polvo con pigmentos naturales que puedes emplear como iluminador o rubor disponible en dos colores diferentes, un delineador resistente al agua que se desliza como la seda sobre la piel y un labial que reacciona al pH de tu piel creando tonos únicos según quien lo usa a la vez que hidrata los labios. Pixi + Hello Kitty coleccion limitada Credit: Cortesía En la parte de cuidado para la piel tenemos una mascarilla tipo sheet mask infusionada con vitaminas y extracto de manzana que deja la piel radiante, parches para los ojos que suavizan e hidratan esta parte tan delicada del rostro, su famosos tónico de ácido glicólico que exfolia con suavidad y una bruma fijadora del maquillaje con agua de rosas y té verde . Estos dos últimos productos se presentan en una coqueta botella coronada por un tapón con la forma de la cabeza de Hello Kitty. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como siempre, el diseño y la calidad de los productos de Pixi no están reñidos con ser accesibles para todo el mundo y esta colección de edición limitada no es la excepción, con precios que van desde los $8 del labial, a los $24 de los parches para los ojos. De momento la línea Pixi + Hello Kitty solo está disponible en la página web de la firma y a partir del 23 de enero en tiendas como Ulta o Target. ¡Corre antes de que se agote!

