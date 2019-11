Los mejores regalos para los Piscis de la casa By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Pulseras, regalos beauty y hasta una guía especial para entender mejor a un Piscis. En esta selección vas a encontrar el mejor regalo para ellas y ellos. Empezar galería Estrella guía Image zoom Cortesía de la marca Un manual para ser el mejor piscis que puedes ser. Pisces Pocket Astrology, de Sally Kirkman. $9,99. anthropologie.com 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Algo azul Image zoom Cortesía de la marca La aguamarina es una de las piedras relacionadas con los piscis. Si no quieres dejarte una fortuna, elige un detalle como estos pendientes de circonia en ese color. That sparkle round stud earrings, de Kate Spade. $38. nordstrom.com 2 de 10 Applications Ver Todo Relax bajo el agua Image zoom Cortesía de la marca Unas sales de baño relajantes para el signo más acuático. Menthe Sea Polish, de French Girl Organics. $40. netaporter.com 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement El cofre del tesoro Image zoom Cortesía de la marca El regalo perfecto para los que pierden los anillos y pendientes continuamente. Cajita Zodiac Trinket Catch-All Dish, de Urban Outfitters. $18. urbanoutfitters.com 4 de 10 Applications Ver Todo Image zoom Cortesía Los piscis son uno de los signos más creativos del zodiaco. Set de lápices con mensajes relacionados con el horóscopo, el zodiaco y el mundo espiritual. etsy.com 5 de 10 Applications Ver Todo A mano Image zoom Cortesía Brazalete dorado con detalle de piscis. Euphoria Ascending Zodiac Bracelet, de CAM. $45. Nordstrom.com 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Su lado zen Image zoom Simon and Schuster Libro relajante para colorear con ilustraciones inspiradas en tu signo zodiacal. Pisces: Your Cosmic Coloring Book – by Mecca Woods (Paperback) $10.99. target.com 7 de 10 Applications Ver Todo Minuto de calma Image zoom House of Intuition Espirituales y soñadores, los piscis seguro sabrán apreciar una vela aromática como esta para crear un ambiente zen y místico en su casa. Pisces Zodiac Candle, de House of Intuition. $18. houseofintuition.com 8 de 10 Applications Ver Todo Para niñas Image zoom Cortesía Un detalle con su signo para las chicas de la casa. Girls’ Zodiac Bracelet Set, de More Than Magic. $6,99. target.com 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

