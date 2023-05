Conoce a Pinar Deniz, la estrella fashionista de la nueva telenovela turca Secretos de sangre Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pinar Deniz Credit: IG/Pinar Deniz Como una de las actrices más populares del momento en la televisión turca, Pinar también es toda una modelo con sus looks. Empezar galería Rostro radiante Como una de las chicas más guapas de las telenovelas turcas, Pinar es embajadora de L'Oréal Paris en su país y protagoniza muchos de los anuncios de la marca. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Top Model También hemos visto a la actriz de 29 años engalanando varias campañas de moda y hasta en la portada de Vogue Turquía. 2 de 7 Ver Todo Marcando tendencia <p>Como amante de la moda, la chica de ascendencia libanesa sabe que las transparencias están más populares que nunca, así que eligió este top estilo corset para asistir a uno de los programas de entrevistas más famosos de su país.</p> Como amante de la moda, la chica de ascendencia libanesa sabe que las transparencias están más populares que nunca, así que eligió este top estilo corset para asistir a uno de los programas de entrevistas más famosos de su país. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Glamour total <p>Hace un año, vimos a la actriz de Mi patria eres tú en el prestigioso festival de cine de Cannes dando lección de estilo con esta propuesta vaporosa en un tono verde pálido.</p> Hace un año, vimos a la actriz de Mi patria eres tú en el prestigioso festival de cine de Cannes dando lección de estilo con esta propuesta vaporosa en un tono verde pálido. 4 de 7 Ver Todo Alta costura <p>También la vimos en Paris Fashion Week disfrutando del desfile de Messika con esta propuesta sofisticada.</p> También la vimos en Paris Fashion Week disfrutando del desfile de Messika con esta propuesta sofisticada. 5 de 7 Ver Todo Barbiecore <p>Se unió a la tendencia rosa con un pantsuit de lino que complementó con anillos de flores.</p> Se unió a la tendencia rosa con un pantsuit de lino que complementó con anillos de flores. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Estilo casual Pinar Deniz Credit: IG/Pinar Deniz Y hasta para un juego de baloncesto en Estambul, Pinar siempre se destaca por su buen gusto. En esta ocasión, eligió un look rosa para crear conciencia sobre el cáncer de mama. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

