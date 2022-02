¿Protector solar en píldora? Aquí los detalles de la última innovación para proteger tu piel El Dr. Campos nos explica cómo trabaja este suplemento al protector tradicional Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Sabías que un suplemento oral podría ayudar a proteger tu piel de los efectos dañinos de la exposición al sol? Los estudios han demostrado que tomar ciertos suplementos naturales puede ayudar a la piel a combatir los efectos del envejecimiento del sol al protegerse contra los radicales libres liberados por la exposición al sol. Le pedimos al Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, que nos contara sobre este interesante y novedoso tema. Capsulas, pildoras, sol, protector solar Credit: Getty Images ¿En qué consiste? Se trata de HelioCare, un suplemento dietético que contiene Polypodium leucotomos, un extracto natural derivado de un helecho nativo de América Central y del Sur y nicotinamida, también conocida como vitamina B3. Una vez ingerido, brinda cuatro horas de factor de protección solar (FPS) de tres a siete, lo que significa que tomaría de tres a siete veces más tiempo quemarse con el sol en comparación con ninguna protección. Además, Heliocare brinda protección contra el efecto del sol de oscurecer el pigmento de la piel, que es útil para combatir afecciones como el melasma que causa manchas oscuras en la cara. Incluso, puede reducir el riesgo de desarrollar la formación de ciertos cánceres de piel como son los de células basales y escamosas. ¿Cómo funciona? Este suplemento bloquea los radicales libres, partículas químicas relacionadas con el cáncer y otras enfermedades y que muchos de ellos provienen del sol. Y sí, incluso en los días nublados o dentro de nuestra casa todavía estamos en riesgo. Para proteger la piel desde adentro, un antioxidante oral como HelioCare es importante ya que contiene extracto de helecho (también conocido como polypodium leucotomos), que ayuda a eliminar estos radicales libres. No solo fortalece tu piel, el órgano más grande del cuerpo, sino también los otros órganos de tu cuerpo que pueden beneficiarse de la protección antioxidante. Otros culpables que dañan la piel son el humo del cigarrillo, la contaminación, los rayos infrarrojos y la luz azul de las computadoras. El protector solar no filtra los radicales libres de todas estas otras fuentes. Además de ser peligrosos para la salud en general, los radicales libres también contribuyen al envejecimiento prematuro y la hiperpigmentación de la piel. ¿Cómo tomarlo? Un paciente que quiera proteger su piel de los efectos nocivos del sol, incluida la pigmentación no deseada, la laxitud, las lesiones precancerosas y los cánceres de piel de células basales y escamosas, debe considerar tomar un suplemento como Heliocare dos veces al día. Estos suplementos deben tomarse consistentemente. Además, debes combinarlo con el uso regular de un protector solar a base de zinc micronizado o titanio y ropa protectora solar. ¿Aún necesito protector solar? La respuesta es un rotundo sí. No se supone que reemplace tu protector solar. Se supone que este tipo de suplemento es para complementarlo. En otras palabras, no esperes que te crezca una piel de acero después de tomar una de estas cápsulas; aún necesitas aplicar protección SPF tópica cada 80 minutos y después de meterse en el agua. Entonces, ¿por qué tomar estos suplementos? Los daños que amenazan la piel no solo ocurren cuando estás acostado en la playa, a diario estamos expuestos al daño solar y este tipo de suplemento es un importante aliado para nuestra salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una última recomendación… Si bien un suplemento antioxidante puede beneficiar a todos, independientemente del tipo de piel o la edad, es especialmente importante para las personas con alergias al sol, vitiligo y melasma ya que los hace menos sensibles a la luz ultravioleta. A diferencia de un protector solar tópico, un suplemento oral sigue funcionando las 24 horas del día así que combinarlo con tu protector solar te ofrecerá una óptima protección. ¡Considéralo!

