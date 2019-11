Encontramos los sets de pijamas más cool para las reuniones navideñas Lo mejor es que todas cuestan menos de $70. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las fiestas de fin de año ya están a la vuelta de la esquina y con ellas llegan las largas noches de fiesta, la rica comida y por supuesto también las tan esperadas reuniones familiares. Y es que nada cómo ver a los primos y a las tías que hace mucho no ves o compartir tiempo de calidad con tus amigos más queridos. Por eso la Navidad y demás festividades son tan importantes. Eso sí, para tantos compromisos necesitamos looks increíbles. Pero además de vestidos, zapatos y bolsos, también necesitamos pijamas y de las más fabulosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la época navideña muchos viajan, otros se quedan en casa y reciben a la familia, pero para ambas cosas se necesitan pijamas y no estamos hablando de esa que tienes ya hace varios años o aquella que no es muy bonita, pero te encanta. Sino de esos sets que más bien parecen un atuendo perfecto para salir a cenar, en especial cuando tú y tus amigas tienen planeado un pijama party. La tradición de combinar pijamas con la familia el día de Navidad ha ido más allá y ahora para hacer un intercambio de regalos con los amigos, disfrutar de una cena entre familiares o simplemente brindar y celebrar por el año que se va, los pijamas cool y coquetas y por supuesto en combinación con el resto del grupo, se han convertido en el atuendo perfecto. Image zoom The Satin Pj Set, de Victoria’s Secret. $69.50. Victoriassecret.com. Image zoom Cortesía Brushed Floral Notch Collar Pj Set, de Jones New York. $19.99. Marshalls.com. Image zoom Patterned Flannel Pajama Set, de Old Navy. $34.99. Oldanavy.com. Image zoom Plus Size Holiday Tartan Plaid Flannel Pajama Set, de Wondershop. $19.99. Target.com. Image zoom Cortesía The Satin Pj Set, de Victoria’s Secret. $69.50. Victoriassecret.com. Por eso nos dimos a la tarea de buscar los sets de pijamas más bellos para que empieces desde ya a comprar tu favorito. Recuerda que si tienes un grupo grande de amigos o familia, necesitas comprar muchas piezas y nada mejor que hacerlo con tiempo para asegurarte que encuentren todas las tallas. Mira las opciones que encontramos y elige tu favorita. Estamos seguras de que no vas a poder comprarte solo una. ¡Felices compras! Advertisement EDIT POST

