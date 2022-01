¿Cuáles fueron las piezas más costosas que lucieron las royals en el 2021? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Moda real, Kate Middleton, Meghan Markle Credit: Yui Mok - WPA Pool/Getty Images; Dia Dipasupil/Getty Images Siempre quedamos enamoradoras de las prendas que eligen estas reinas, princesas y duquesas, pero ¿cuánto cuestan? Aquí las cifras impresionantes. Empezar galería Meghan Markle Moda real, Meghan Markle Credit: Dia Dipasupil/Getty Images La esposa del príncipe Harry maravilló en una gala en Nueva York con esta propuesta de Carolina Herrera. De acuerdo a el blog de expertos en moda real UFO No More, el traje cuesta $5,990. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Princesa Eugenia Moda real, princesa Eugenie Credit: Chris Jackson/WPA Pool/Getty Images Para asistir al funeral de su abuelo, el príncipe Felipe, eligió esta pieza sobria diseñada por Gabriela Hearst de $7,290. 2 de 6 Ver Todo Kate Middleton Moda real, Kate Middleton Credit: Yui Mok - WPA Pool/Getty Images A la duquesa le fascina este saco de Catherine Walker tanto que tiene uno negro y uno rojo. ¿Su precio? $12,005. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Princesa Sofía Moda real, princesa sofia de suecia Credit: Shutterstock/Grosby Group Aunque las casas reales tienen muchas joyas antiguas, también adquieren piezas nuevas, como estos pendientes de diamante de la princesa Sofía de Suecia de más de $13,000. 4 de 6 Ver Todo Reina Máxima Moda real, reina Maxima de holanda Credit: Patrick van Katwijk/Getty Images La reina de Holanda nacida en Argentina es amante de la moda. En abril, la vimos luciendo un collar nuevo de Royal Asscher de $14,629. 5 de 6 Ver Todo Princesa Victoria Moda real, princesa victoria Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images La pieza más cara del año la llevó la próxima reina de Suecia. Sus pendientes son de la marca Engelbert y cuestan $21,051. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

