¿Cómo adaptar tu rutina de belleza a la temporada primaveral? La doctora Bertha Baum comparte sus secretos para tener una piel primaveral bella y saludable. Uno de ellos el tratamiento Aquagold y si no lo conoces aún ¡estás fuera de base! Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En nuestra reciente edición de mayo 2021 la doctora Bertha Baum, en su sección habitual Cuestión de piel, nos recomienda trucos y tratamientos para que la piel luzca sana y resplandeciente durante la estación de las flores y el buen tiempo. En el video de arriba conocerán más detalles acerca de la nueva terapia conocida como Aquagold que aporta a la piel tanto nutrientes como vitaminas para darle luminosidad y tersura. Y aquí podrán aprender más acerca de la rutina ideal para esta temporada. ¿Qué cambios de rutina recomienda para los meses de primavera y verano? Durante los meses de calor y humedad aconsejo sustituir el limpiador facial — de uno cremoso e hidratante a uno espumoso o a base de gel — para controlar el exceso de grasa y eliminar las impurezas que se acumulan en los poros. Además de un buen protector solar; yo prefiero uno con ingredientes minerales que funcionan mejor para pieles intolerantes. ¿Productos infalibles para lograr un rostro sano y luminoso? Cuidar de la piel es como ir al gimnasio, hay que mantener la rutina. Especialmente para pieles jóvenes, añadir un tratamiento con vitamina C a tu régimen diario ayuda a combatir radicales libres. Más adelante, es importante incorporar productos con retinol que aumentan la renovación de las células para prevenir la apariencia de líneas de expresión e hiperpigmentación. Y obviamente lavarse bien la cara dos veces al día. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN aquagold treatment Credit: cortesia Kika Rocha ¿Cuáles son los tratamientos dermatológicos que debemos conocer esta temporada? Uno de los más exitosos recientemente ha sido el tratamiento facial Aquagold, que se hace en una cámara estéril donde aplicamos un coctel personalizado de productos directamente a la dermis mediante agujas especializadas bañadas en oro de 24 quilates. Lo llamamos el tratamiento "alfombra roja", porque combate las arrugas y las manchas, aporta elasticidad y brillo a la piel que dura varios meses. acquagold Credit: Cortesia Kika Rocha ¿Algún producto que este marcando tendencia en el mercado? Últimamente he notado un aumento en productos con bakuchiol, un ingrediente que ha existido durante muchos años y que es una alternativa natural al retinol. Sus propiedades antioxidantes lo han convertido en una buena opción para pieles sensibles o enrojecidas, pues aporta los mismos beneficios sin irritar o resecar demasiado.

