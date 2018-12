El secreto para lucir una piel como la de las modelos de Victoria's Secret

¿A quién no le gustaría lucir una piel radiante, saludable y luminosa como la que suelen lucir las conocidas modelos del desfile de Victoria’s Secret? Por suerte, Georgia Louise, la esteticista oficial del Victoria’s Secret Fashion Show 2018 que ha trabajado con celebridades como Jennifer Lawrence y Anne Hathaway, nos reveló todos los detalles del facial The Angel Face que le hace a las modelos antes del evento. Descubre en su entrevista los pasos de este tratamiento, cómo lograr una piel luminosa y su secreto para lucir una piel saludable.

¿Qué tipo de facial es The Angel Face y cuáles son sus pasos?

Para el show creé una limpieza de cutis costumizada que solo se pude lograr con cremas efectivas y una variedad de herramientas de belleza. El Angel Facial consiste en usar radiofrecuencia facial y luces LED + iones junto con el dispositivo GLOPulse, que usa corriente galvánica para que los ingredientes activos penetren de una manera más rápida en la piel y obtengas un glow inmediato.

¿Cuales son los ingredientes activos que se encuentran en esta limpieza de cutis y cómo funcionan para lograr que la piel luzca iluminada?

Primordialmente son ácido hialurónico y verdolaga (anti inflamatorio y antioxidante). El enfoque primordial del Angel Face es de hidratar, tensar y darle volumen e iluminación a la piel sin tiempo de inactividad.

¿Con cuánto tiempo de anticipación recomiendas hacerte este facial para un evento?

No hay un tiempo determinado. Yo solo utilizo mi línea de cuidado de la piel y la de la Dr. Barbara Sturm que son productos sin ingredientes tóxicos, así me aseguro de que no tenga un efecto adverso.

¿Hay algo que debamos evitar aplicarnos en la piel para que el efecto luminoso del facial dure hasta el gran evento?

Evitamos aceite o activos irritantes como AHA o BHA que penetran en la piel muy rápido. Este es un facial superficial que deja una capa de lípido en la piel para lograr balancear el tono y la textura.

¿Cuáles son los problemas de piel más comunes que encuentras en las modelos y cómo las tratas?

Los problemas más comunes que encuentras en las modelos son la inflamación causada por los viajes, deshidratación causada por ejercicios extremos y dietas restringidas, y ojeras por falta de sueño. Para reducir la inflamación, yo utilizo la piedra de cuarzo Gorgia Louise’s Lift & Sculpt Butterfly Stone para desinflamar la piel y estimular la circulación.

¿Puedes revelarnos tu secreto #1 para lograr una piel espectacular?

¡Hidratarse, hidratarse, hidrátarse! Tu rostro y tu piel son el reflejo de tu salud. La belleza verdadera empieza desde adentro.

El desfile de Victoria’s Secret se transmitirá el domingo 2 de diciembre a las 10pm EST por la cadena ABC.