Presume de piel dorada sin exponerte al sol con estos autobronceadores inteligentes

La ropa veraniega sienta mejor cuando tenemos un tono dorado y luminoso en la piel, pero tumbarte al sol para lograrlo conlleva demasiados peligros y tiempo hasta que adquirimos un moreno de sirena. Ahorra tiempo y salud con estos productos que en diferentes texturas como aceite, mousse o loción, hacen el trabajo por ti.

Toallitas prácticas

En solo unas horas puedes lograr un bronceado natural con estas toallitas que vienen envasadas de manera individual y que son muy fáciles de usar. Full Body Self Tanner Towelettes with Coconut Water + Vitamin E, de SOL by Jergens. $19.99 el paquete de 6. walmart.com

Bruma facial

Una fórmula ligera pero concentrada que te permitirá obtener un bronceado natural libre de marcas y tan intenso como desees. Con aroma a coco y vitamina E, sentirás tu rostro fresco y mimado. Sublime Bronze Self-Tanning Facial Mist , de L'Oréal Paris. $11.99.amazon.com

Efecto perfeccionador

La tecnología detrás de este producto hace que sirva para todos los tonos de piel. Una alternativa en gel fácil de usar que además de deslizarse como la seda por tu cuerpo, mejora el color, reduce la apariencia de rojeces, golpes, varices, estrías y piel seca. Además, ¡se va con agua! Be You Body Instant Body Perfecting Bronzer, de Beautiful You. $57.50. hibeautifulyou.com

Gotitas multiusos

Transformar tu piel como si acabaras de llegar de vacaciones nunca fue tan fácil. Estas gotitas con junípero, bayas de goji y pomelo rosa se mezclan con tu humectante y te permiten personalizar el grado de bronceado. Más gotas, un moreno más intenso. Self Tan Drops, de Tanologist. $19.99. target.com

Espuma favorita

Esta mousse ha regresado por petición popular con una nueva fórmula es que su textura rica y cremosa convierte autobroncearse en una experiencia spa. Aunque hay que aprender a distribuirla de manera uniforme, te da un brillo duradero y luminoso. Luxe Whipped Crème Mousse, de St. Tropez. $48. ulta.com

Fórmula innovadora

Una bruma bifásica (¡agitar bien antes de usar!) de aceite que combina tres activos super hidratantes glicerina, ácido hialurónico y escualeno para mantener tu piel suave y elástica. Está disponible en tres tonos según sea tu piel y el resultado que desees obtener. Self-Tanning Oil Mist, de Isle of Paradise. $32 cada frasco. sephora.com

Loción gradual

Su uso diario te proporcionará una piel como besada por el sol de aspecto natural y duradero. Además, hidrata y retrasa el crecimiento del vello. Glow Gradual Tan Body Lotion, de European Wax Center. $16. waxcenter.com

Textura sedosa

Un suero corporal que además de darte un bronceado progresivo cuida tu piel gracias a sus mezcla de ácido hialurónico, super ingredientes que nutren y ácidos grasos omega 3. Super Glow Body, de Tan-Luxe. $49. sephora.com

