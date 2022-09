Logra una piel perfecta con este novedoso láser ¡Aquí los detalles! El Dr. Campos comparte los secretos del Pico láser, una tecnología que puede eliminar manchas, cicatrices y más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tecnología láser en la dermatología actual ha venido ganando una importancia muy marcada y sobresaliente, respaldada por los testimonios de los miles de pacientes alrededor del mundo que gracias a ella han obtenido soluciones óptimas a sus problemas de la piel. Pero cada día son más las innovaciones que esta tecnología, así que el doctor Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó sobre el láser Pico fraccionado. ¿De qué trata? El pico láser fraccionado es un nuevo e innovador tratamiento cutáneo que puede tratar una gran variedad de problemas estéticos y es seguro en diferentes zonas del cuerpo. Constituye una novedad tecnológica para el tratamiento de eliminación de tatuajes, pero han incorporado también tecnologías integradas fraccionadas que se utilizan para lograr una piel uniforme, sin manchas, sin rojeces ni brillos brindando, además, luminosidad. Esta tecnología actúa en lo profundo de la piel, sin tocar la capa exterior. De esta forma, la dermis se renueva y la piel rejuvenece, permaneciendo intacta en su porción más externa sin riesgos de quemaduras. ¿Cómo funciona? Esta energía emitida por el láser es absorbida en la dermis fragmentando el colágeno antiguo de poca calidad y activa la formación de nuevo colágeno. Así, progresivamente tras cada sesión de láser vamos eliminando el colágeno antiguo de poca calidad y tenemos un colágeno nuevo y una matriz más rica que retiene agua mejorando el aspecto de la piel y dando luminosidad al rostro. Además, el láser de picosegundos al emitir un pulso mucho más corto crea un efecto fotomecánico que logra pulverizar el pigmento del tatuaje o de la lesión pigmentada mucho mejor, en partículas minúsculas que son fácilmente eliminadas por nuestro cuerpo. Láser, piel, belleza Credit: Getty Images ¿Quién es el paciente ideal? El tratamiento con láser de picosegundos está indicado a cualquier edad, raza y tipo de piel, por su eficacia y seguridad. Se recomienda en pacientes con manchas, mejora las cicatrices (desde arrugas hasta marcas más profundas), irregularidades de tono, poros abiertos, brillos y falta de luminosidad. Al ayudar a la producción de colágeno mejora las defensas naturales de la piel. Estudios han demostrado que esta tecnología produce atenuación de la pigmentación hasta en un 98% mientras que reduce la posibilidad de rebote de pigmentación del área. Por si no bastara, el pico láser, es un tratamiento seguro, efectivo para conseguir mejorar la flacidez en el tercio inferior de la cara. ¿Cuándo se ven los resultados? Normalmente, se realizan mínimo tres sesiones, aunque la cantidad varía según la condición a tratar. La aplicación del láser en la piel suele durar entre 15 y 30 minutos y su eficacia depende de muchos factores como el tipo de pigmentación, la zona, el tamaño y la profundidad. Así, como el número de sesiones, y los parámetros utilizados serán personalizados para cada paciente. Verás los resultados en pocos días. Luego, dependiendo de tus objetivos, se puede programar una cita de seguimiento de cuatro a seis semanas después. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Cuál es su costo? El precio promedio por sesión de Pico láser fraccionado es de $450 a $550 dólares por sesión. Una última recomendación… El pico láser es uno de los pocos láseres que ha demostrado ser seguro y eficaz para tratar todos los tipos y tonos de piel. Como ocurre con la mayoría de los tratamientos con láser, es de esperar que se produzca cierto enrojecimiento e hinchazón, pero estos efectos desaparecen rápidamente. Para garantizar los mejores resultados, debes evitar frotar o rascar la zona tratada por muy tentador que sea, esto podría irritar tu piel e interferir en su proceso de curación. Por eso es indispensable que sigas las orientaciones del especialista que te lo realiza.

