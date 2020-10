Close

¿Quieres enamorarte de estos tejidos peruanos para abrigarte en otoño? Conoce la historia de Philomena una marca de ruanas y textiles tejidos por manos artesanas en el corazón de los Andes peruanos. ¡Te va a fascinar! Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adoro conectarme con nuevas marcas de moda y poder presentarles sus historias de apoyo e inspiración a nuestros artesanos latinoamericanos. Este es el caso de Philomena, la marca creada con arte y pasión por Micaela Llosa. Conocer sus diseños en Washington D.C. gracias a mi amiga Susana Abad fue una fabulosa casualidad del destino. Cuando ví a Susana envuelta en una preciosa ruana en tonos otoñales, suave textura al tacto y maravilloso tejido, le propuse conectarme de inmediato con la diseñadora, y aprovechando la magia de la tecnología para acortar distancias, realizamos la entrevista al instante. Philomena la marca consentida de Micaela Llosa que hoy destaco en mis #EspecialesconKika tiene como objetivo rescatar técnicas textiles milenarias del Perú y brindar trabajo a comunidades de artesanos de todo el país. Micaela es una comunicadora nata. Influencer por oficio y naturaleza, fashion stylist, fashion blogger y presentadora de un programa de TV en su país natal. Por eso sabe mejor que nadie transmitir el sincero y profundo mensaje grabado en cada una de las prendas que se crean en comunidades artesanas de regiones como Huamachuco, Conchucos, Ayacucho, Sapcha, Chalhua para conquistar al mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus propuestas fusionan el pasado y el presente de manera fresca, con siluetas muy favorecedoras y eternamente vigentes. La versatilidad y posibilidades que ofrece una prenda clásica como la ruana cobran aún más fuerza cuando vemos a la propia Micaela presentarnos mil alternativas para lucirla con estilo. “Quiero que la gente tome conciencia de lo que significan estas piezas hechas con fibras naturales y trabajadas a mano por artesanos”, dice Llosa. Es increíble que aún nuestros países latinoamericanos no sean aún 100% conscientes del valor de las técnicas que tienen y del poder de los artesanos. Pero marcas como Philomena luchan a diario por lograrlo, cosechando aceptación y gran demanda por sus creaciones en el exterior, exportando prendas desde Lima al mundo entero. Si estás antojada con esta belleza de ruanas y sombreros entra aquí para conocer más diseños y regalarte una ruana que te acompañará toda la vida. “Philomena y todas las personas que hacen la marca le dan sentido a lo que hago”, dice Micaela Llosa. “Por eso vale la pena lucharla".

