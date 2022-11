Este primer ayuda a que las pestañas luzcan increíblemente más largas y abundantes Con solo dos capas de este tratamiento, combinado con tu rímel favorito, tus pestañas será el centro de atención. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los ojos son la puerta al alma y también el foco central de tu rostro, por eso es importante saber cómo maquillarlos para que el tu look quede impecable. Ahora bien, más allá de sombras y delineadores, lo que realmente le da el toque mágico a la mirada, es sin duda, tener unas pestañas largas y abundantes. Ya sea con maquillaje o sin él, una de las cosas más importantes para la mayoría de las mujeres son sus pestañas. Muchas tuvieron la dicha de nacer con pestañas superlargas, pero otras tenemos que recurrir a tratamientos para hacerlas crecer o a productos que realmente les den ese efecto de pestañas postizas que tanto nos gusta. Si bien existen varios rimels que hacen un trabajo increíble, a veces necesitamos un empujón extra. Es ahí dónde entra en acción la base o primer para pestañas y la Cils Booster XL Vitamin-Infused Mascara, de Lancôme, un producto que verdaderamente da resultados increíbles. Este tratamiento está formulado con microfibras y vitamina, ingredientes que ayudan no solo a acondicionar las pestañas, sino también a hacerlas lucir más largas y con más volumen al instante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando lo apliques, debes esperar uno o dos minutos antes de ponerte el rímel. De esa manera el resultado será unas pestañas superlargas y abundantes sin la necesidad de aplicar varias capas de rímel. Este producto es realmente muy necesario para todas las chicas que aman tener pestañas increíblemente largas. La Cils Booster XL Vitamin-Infused Mascara cuesta $28 y la puedes encontrar en nordstrom.com Mascara, Lancome Credit: Cortesía

