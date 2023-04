Peso Pluma ya es tendencia en barberías tras estar en famoso programa estadounidense Tras cantar en el Late Night con Jimmy Fallon, Peso Pluma no solo es tendencia musical, ahora también de la moda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado sábado 29 de abril, Peso Pluma se presentó el el Late Night con Jimmy Fallon, este cantante mexicano con el sencillo "Ella baila sola" logró desbancar del número 1 de la lista de Spotify a Mikey Cyrus y su famoso tema "Flowers". Con este presentación, el intérprete de corrido bélico, quien recientemente confesó que no le gusta su voz, cumplió uno de sus grandes sueños al estar en esta emisión de televisión. Así, fue presentado por el titular con gran emoción. "Aquí, en su debut en televisión estadounidense, interpretando la canción latina número uno en el país, 'Ella baila sola'. Un aplauso para Peso Pluma", mencionó Fallon durante la transmisión. Posteriormente, se acercó para darle la mano. La actuación del joven de 23 años no solo causó expectativa, también se ha convertido en punta de lanza, debido a que su pelo ya es tendencia en barberías. El corte mullet, pero con pequeñas modificaciones, es el que porta Hassan Emilio Kabande Laija, su nombre real. Para ello, en el cabello se deja un ligero fleco sobre la frente y, por la parte trasera, el pelo queda un poco largo, a la altura de la nuca; además, con ayuda de una maquina, a los lados se corta dejando que el volumen de cabello en esa área sea mínimo. Peso Pluma Credit: Rosalind O'Connor/NBC via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este estilo viene de los años 50 y fue retomado en los 70 por David Bowie, para, en los 80, volver a ponerse de moda tras convertirse en un símbolo de lo sexy y masculino. Incluso, también fue considerado un símbolo de clase que usaban personajes famosos. Ahora, Peso Pluma no solo es tendencia musical, también lo es en lo que a moda se refiere.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Peso Pluma ya es tendencia en barberías tras estar en famoso programa estadounidense

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.