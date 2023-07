Peso Pluma revela cómo surgió la idea de hacerse su famoso corte de cabello El cantante mexicano dijo que antes llevaba el pelo al estilo Justin Bieber y lo cambió en uno de sus viajes a Colombia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Peso Pluma es un fenómeno mundial, no solo por sus éxitos musicales, sino también por su particular estilo de vestir y su icónico corte de pelo que se ha hecho viral. Pero, ¿de dónde surgió la idea de llevar un mullet? Él mismo lo reveló. En una entrevista con Billboard, la estrella mexicana de 24 años contó que este famoso peinado corto por delante y largo detrás que surgió en los años setenta no era lo que tenía en mente cuando llegó a arreglarse donde un barbero en Colombia. "Yo no me cortaba el pelo con nadie por lo mismo que mi pelo es mi poder. Pero una vez que fui a Medellín, Colombia, y un barbero de ahí me dijo que me iba a hacer un estilo muy popular de Medellín. Me dijo: 'Tú confía en mí'. Y terminó con esto. Y dije: 'Güey, ¿qué hiciste?' Luego grabé un video y me vi y dije: 'Si se ve bien perro'". Peso Pluma Credit: Photo by Ethan Miller/Getty Images El intérprete de "Ella baila sola" y "La bebé" se refirió a la evolución de su estilo y dijo que antes llevaba el cabello largo y de lado, muy similar al estilo de Justin Bieber, en la época de cuando lanzó la canción "Baby" en 2010. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, destacó que ha sido una sorpresa para él cómo el público ha replicado este corte en su país: "La otra vez me habló un barbero de la Ciudad de México y me dijo: 'Gracias por tanto trabajo que nos has dado'. Según [él] habían ido 24 personas en un día a hacerse el corte Peso Pluma". El mullet fue usado por primera vez por el gurú de la moda francés Henri Mollet a inicios de los años setenta. Al principio no vio mucha luz aparte de la escena dance underground francesa, hasta que fue retomado por famosos como Pat Sharp, según reportes del diario británico The Guardian.

