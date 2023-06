Peso Pluma presume dentadura de diamantes ¡y detalles en forma de corazón! El cantante mexicano lució una pieza única y personalizada que le costó una fortuna. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Peso Pluma Credit: Photo by Ethan Miller/Getty Images | Instagram Joyería Braggao Peso Pluma sigue en boca de todos no solamente por el increíble éxito en su carrera musical, sino también por su estilo a la hora de vestir y lucir las últimas tendencias de moda. Ahora, se suma a la lista de artistas que han optado por decorar su dentadura con diamantes. Así lo dejó ver el joven mexicano de 24 años en un video que publicó el cantante colombiano Ryan Castro en sus redes sociales en el que anunciaban una explosiva coloración juntos. En el clip se ve al intérprete de éxitos como "Ella baila sola" y "La bebé" con una prótesis de dientes repleta de diamantes y decorada con seis diseños de corazón rojo en los colmillos y premolares. La exclusiva pieza fue diseñada por la joyería mexicana Braggao con la asistencia del dentista Raúl Pérez. El experto reveló que este ha sido el trabajo más costoso que ha hecho en toda su carrera: "Hoy puedo decirles que el tratamiento más costoso que hemos realizado es el de mi carnal Peso Pluma con un valor de más de $50,000", reveló en sus historias de Instagram. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Pérez ha trabajado con el artista por varios meses ya. En abril pasado habló de las carillas dentales que le puso la primera vez en su consultorio y dijo que en ese momento tenía 20 carillas en su boca a parte de dos diamantes, uno en cada colmillo: "Quedó fascinado con su sonrisa", expresó en un video en sus redes sociales.

