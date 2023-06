Perros rescatados posan con los diseños más chic de la gala del Met ¿quién luce mejor? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería perros rescatados vestidos Met gala Credit: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images// Kevin Mazur/MG23 Cuando aún no nos hemos recuperado de la avalancha de glamour de la gala del Met, el diseñador de ropa para mascotas Anthony Rubio ha celebrado su particular "Pet Gala", con animales rescatados posando con réplicas de los increíbles atuendos de celebridades como Salma Hayek, Rihanna o Cardi B. ¿Quién luce mejor? Empezar galería Rihanna perros rescatados vestidos Met gala Credit: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images// Angela Weiss/ AFP Rubio ha estado enfrentándose a este reto de recrear diseños vistos en la gala del Met durante los últimos 10 años. En 2022 fue invitado por el programa Access Hollywood, a recrear cinco looks de la fabulosa fiesta en versión canina y que los modelaran en el show. Y este año han sido doce los animales que han posado con sus creaciones. Por ejemplo Miley JO, un perro influencer con más de 90,700 seguidores en Instagram al que se le vio así de cómodo con un diseño parecido al Valentino de Rihanna. Incluso con unas diminutas lentes de sol con pestañas postizas, como las que llevó la artista. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Salma Hayek perros rescatados vestidos Met gala Credit: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images// Kevin Mazur/MG23 Salma Hayek fue otra de las celebridades a las que le copió el look. La actriz escribió en su Instagram "Sabes que lo has logrado cuando los perros de rescate empiezan a copiar tu estilo! ¿Quién lo usó mejor, @liviethemork o yo?" junto a un video que compara imágenes de la mexicana con su vestido rojo Gucci y la perrita Livie con un vestido parecido ¡con perlas y todo! 2 de 7 Ver Todo Cardi B perros rescatados vestidos Met gala Credit: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images// Taylor Hill/ Getty Images Así de glamorosa vimos a Darla, una pomeranian que se atrevió con una falda cubierta de rosas negras y un tuxedo a medida, como el traje de Cardi B firmado por Chenpeng Studio. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Pedro Pascal perros rescatados vestidos Met gala Credit: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images// Taylor Hill/ Getty Images También estuvieron Bogie, un chihuahua vestido de de Bad Bunny o Bling, un pomeranian blanco que lució una chaqueta roja larga como la Valentino del actor chileno Pedro Pascal. 4 de 7 Ver Todo Dua Lipa perros rescatados vestidos Met gala Credit: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images// Taylor Hill/ Getty Images LaLa, otra pomeranian, imitó el estilo de Dua Lipa y su traje Chanel vintage, quien fue coanfitriona de la gala.

Rubio espera poder celebrar su pet gala en el museo Metropolitano de Nueva York, como la versión humana, y recaudar fondos para asociaciones que se encargan de rescatar y cuidar animales abandonados.

Doja Cat

Bagel fue el único gato presente y por supuesto, se vistió con un atuendo similar al de Doja Cat, quien utilizó maquillaje y prótesis para parecer un felino y completar su vestido con orejas gatunas de Oscar de la Renta.

Jared Leto

Kira fue vestida como Jared Leto y según Rubio, quien confeccionó todos los trajes, fue el más complicado de recrear pues le costó dos semanas coser este traje de gato al que no le falta detalle.

