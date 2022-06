5 fragancias que embriagarán tus sentidos este verano Estas fragancias se convertirán en protagonistas de tu verano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La llegada de una nueva temporada implica varios cambios, en especial cuando se trata de nuestro armario. Así es que de la misma manera que haces un cambio en tu armario, también es buena idea elegir uno o varios perfumes que vayan de acuerdo a la estación, en especial cuando se trata del verano. Y es que el calor invita a llevar fragancias más ligeras, frescas y con olor a flores y naturaleza. Si bien puedes seguir usando las que ya tienes, no es mala idea tener algunas que vayan más acorde a las altas temperaturas, tanto para el día como para la noche. En general con la llegada del sol preferimos notas frescas, y frutales durante el día y envolventes y sexy para la noche. Y es que nada como tener muchas opciones a la hora de elegir una fragancia. Los perfumes pueden cambiarnos el ánimo, nos pueden transportar a otro momento o lugar, y hasta pueden hacer que nos enamoremos. Además, a todas nos encantan los perfumes tanto para usarlos como para regalarlos. Aquí te mostramos algunas de las mejores opciones que hay en el mercado en este momento y que también se han convertido en nuestras favoritas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN feminín Pruriel, de Maison Francis Kurkdjian Paris Perfume de verano Credit: Cortesía Con notas de jazmín de egipto, pachulí, violeta, flor de naranjo y vetiver, este perfume es una de las joyas de la popular marca y promete despertar todos tus sentidos. Cuesta $235 y lo puedes obtener en franciskurkdjian.com Polo Earth, de Ralph Lauren Perfume verano, ralph lauren Credit: Cortesía Una fragancia unisex que te transporta a unas mágicas vacaciones. Está hecha con un 97% de ingredientes naturales y tiene notas de bergamotas, mandarina y lavanda. Cuesta $106 y lo encuentras en sephora.com Delina la Rosé Fragrance, de Parfums de Marly Perfume verano, parfums de marly Credit: Cortesía Un perfume floral, con notas de bergamota, rosas turcas, almizcle blanco y peonía, que embriaga tus sentidos. Todo el mundo te preguntará por él cuando lo lleves puesto. Cuesta $310 y lo encuentras en nordstrom.com Rose D' Amalfi Eau de Parfum, de Tom Ford Perfume verano, tom ford Credit: Cortesía Es suave y fresco, y está compuesto con extracto de rosas y bergamota. Es una verdadera delicia, al igual que los demás perfumes de la marca. Cuesta $270 y lo encuentras en sephora.com Dream Dusk Eau de Parfum Spray, de Estee Lauder perfume verano, Estee Lauder Credit: Cortesía Notas de flor de cerezo, borgoña, geranio chino y grosella negra, hacen de esta fragancia una de las mejores para esta temporada y también una de las más exquisitas. Cuesta $190 y la encuentras en esteelauder.com

